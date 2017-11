Herbstliches Risotto

Erdige Champignons, würziger Parmesan, cremiger Reis und ein Hauch herrlicher Weißwein – ein Risotto ist eine Komposition köstlicher Geschmackskomponenten und das perfekte Essen für einen lauen Spätsommerabend. Dazu braucht man nicht viele Zutaten und ein Risotto ist schnell gezaubert.



Zutaten 1 ½ Tassen Risottoreis (zur Not geht auch Milchreis, Hauptsache Rundkorn)

½ Packung weiße Champignons

½ Packung braune Champignons

2 Esslöffel Olivenöl

1 Stange Staudensellerie

1 Karotte

1 Zwiebel

1 Glas Weißwein (oder Sekt, wenn man gerade keinen Weißwein zur Hand hat)

1 Liter Wasser

Butter nach Geschmack

Eine Hand voll fein geriebenen Parmesan





Zunächst schneiden und würfeln Sie die Zwiebel (vorher bitte schälen), den Sellerie und die Karotte möglichst fein. Wer kein Suppengemüse zuhause hat, der nimmt später zum Aufgießen einfach Gemüsebrühe statt Wasser. Erhitzen Sie das Olivenöl in einem großen Topf und dünsten Sie Zwiebel-, Sellerie- und Karottenwürfelchen glasig an. Geben Sie den Risottoreis hinzu und braten Sie diesen ebenfalls kurz mit an. Wenn alles schön goldbraun ist, löschen Sie mit Weißwein ab. Achten Sie darauf, dass der Topf heiß ist, denn der Alkohol im Wein soll verdampfen, sodass lediglich der Geschmack übrig bleibt. Nun geben Sie unter ständigem Rühren schrittweise das Wasser hinzu. Es sollte immer etwas Flüssigkeit im Reis sein. Wenn der Reis gar, aber noch bissfest ist, geben Sie die Champignons hinzu. Rühren Sie Butter nach Geschmack und Parmesan unter und schmecken Sie mit Pfeffer und Salz ab.

Risotto schmeckt hervorragend zu einem guten Steak, ist aber in ausreichender Menge auch ohne Begleitung eine reichhaltige Mahlzeit.