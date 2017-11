Herbst im Glas

Zwetschen sind die wohl süßeste Versuchung des Herbstes. Wer sich den Geschmack noch bis in den Winter hinein bewahren möchte, der kocht Sie ein. Eine feine Alternative zum klassischen Zwetschgenmus sind Rotweinzwetschgen. Diese sind ebenso lange haltbar und schmecken ganz wunderbar zu Milchreis, Grießbrei, Vanilleeis oder einfach so direkt aus dem Glas. Außerdem lassen sich fabelhafte Desserts daraus zaubern.



Zutaten 1 Kilo Zwetschgen

150 Gramm Zucker

1 Liter Rotwein

1 Zimtstange

3 Nelken

1 Sternanis

1 Vanillestange



Waschen, entkernen und vierteln Sie die Zwetschgen. Geben Sie den Zucker in einen großen Topf und lassen Sie ihn karamellisieren. Wenn der Zucker geschmolzen und goldbraun ist, geben Sie die Zwetschgen dazu und schwenken Sie sie kurz. Bevor alles anbrennt, löschen Sie das Ganze mit dem Rotwein ab und geben Sie die Gewürze hinzu. Lassen Sie die Zwetschgen auf kleiner Flamme etwa 20 Minuten köcheln und rühren Sie sie ab und an mal durch. Zum Schluss füllen Sie die Zwetschgen samt Rotwein in Gläser und verschließen Sie diese gut.

Ungeöffnet halten sich die Zwetschgen an einem dunklen Ort mehrere Monate.