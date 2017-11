Hausgemachte Gnocchi

Gnocchi sind kleine Knödelchen aus Kartoffelteig. Man bereitet sie aus gekochten Kartoffeln, Mehl und Salz zu und kocht oder brät sie dann. In Italien sind sie meist Bestandteil der Primi Piatti, der Vorspeise. Man serviert sie in Salbeibutter geschwenkt, mit einer scharfen Tomatensoße oder, wie hier, mit Salsiccia und einem Klecks (selbstgemachtem) Pesto. Gnocchi sind eine köstliche Alternative zur klassischen Pasta und ein tolles Sommergericht.



Zutaten 450 Gramm mehlige Kartoffeln

Etwa 150 Gramm Mehl

Salz



Zunächst müssen die Kartoffeln geschält und in kleine Stücke geschnitten werden. Geben Sie die Kartoffelwürfelchen in einen Topf mit ausreichend Wasser und kochen Sie sie gar. Nun gießen Sie das Wasser ab und stampfen Sie die Kartoffeln. Je feiner, desto besser. Wenn die Kartoffeln zu einem homogenen Brei zerstampft sind, geben Sie die Masse auf die bemehlte Arbeitsfläche und kneten Sie das Mehl und Salz nach Geschmack unter. Am Ende sollte der Teig geschmeidig und nicht mehr klebrig sein. Die Konsistenz hängt von den Kartoffeln ab, daher kann die Mehlmenge etwas variieren. Wenn der Teig die gewünschte Konsistenz erreicht hat, geht es ans Formen. Achteln Sie den Teig, rollen Sie ein Achtel zu einer langen, etwa zwei Zentimeter starken Rolle und schneiden Sie zwei Zentimeter große Stücke von der Rolle. Die Stücke werden zu kleinen Kugeln geformt und dann über eine Gabel gerollt. So entstehen die typische Form und die gerillte Oberfläche. Das erfordert etwas Übung – die Gnocchi schmecken aber auch, wenn sie nicht perfekt geformt sind! Wenn alle Gnocchi geformt sind, legen Sie diese auf ein Backpapier und lassen Sie sie eine halbe Stunde ruhen. Wie Nudeln werden Sie dann im Anschluss in kochendes Wasser gegeben. Sie sind fertig, wenn Sie schwimmen.

Servieren Sie die Gnocchi mit Cocktailtomaten, frischem Rucola und etwas Parmesan oder ganz nach Ihrem eigenen Geschmack.