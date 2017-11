Fränkischer Klassiker

Gemeinhin geschätzt als fleischloses Kellergericht, zur Brotzeit oder als käsiger Teil der Brotzeitplatte ist der "Gerupfte". Er gilt als Pendant zum bayerischen Obazden, also einem schon reifen Camembert, der mit schaumig gerührter Butter, fein geschnittenen Zwiebeln, Salz, Pfeffer und Rosenpaprika vermischt zu Brot, Brötchen oder zur Brezel gereicht wird. Dazu trinkt man ein frisches Kellerbier oder auch ein prickelndes Weizen.

Der klassische Obazde wurde vermutlich in den 1920er Jahren von der Wirtin Katharina Eisenreich vom Weihenstephaner Braustüberl in Freising "erfunden" und trat seither seinen Siegeszug vor allem durch die süddeutsche Gastronomie an. In seinem Ursprung war er ein typisches Produkt einer kulinarisch erfindungsreichen Resteverwertung, um einen schon leicht überreifen Camembert dennoch an den Gast zu bringen.



Etwas Limburger hinzu

Auch in Oberfranken ist die beschriebene Zubereitungsform schon seit langem bekannt. Typisch fränkisch wird der Gerupfte, also der fein zerkleinerte Käse, wenn ihm zumindest ein Teil Limburger zugefügt wird, was die Masse pikanter macht.

Mit Zwiebeln angerichtet, findet man ihn auf fast allen Speisekarten in der bier- und weinbetonten Gastronomie sowie insbesondere auf den Bierkeller und in Heckenwirtschaften. Gerupfter wird auch als Fertigprodukt angeboten. Richtig typisch aber schmeckt er hausgemacht, wenn man verschiedene, gut reife Käsesorten mischt. Schnittlauch, Zwiebeln, ein kräftiges fränkisches Landbrot, ein würziges Keller- oder Weizenbier oder ein frischer Häckerschoppen machen das Gericht zum Klassiker.



Das Rezept

Man verwende 200 g reifen Camembert oder 100 g Brie, 100 g Limburger (oder andere Käsesorten) 100 g weiche Butter, 50 g Frischkäse, 1 Zwiebel, Salz, Pfeffer, Rosenpaprika, Kümmel, klein geschnittene Zwiebel und Schnittlauch.

Den Camembert oder Brie mit der Gabel zerdrücken, härtere Käsesorten fein reiben oder mit dem Messer hacken. Die Butter und den Frischkäse unterheben. Zwiebeln und Schnittlauch klein schneiden.

Alles unter die Käsemasse heben und mit den Gewürzen pikant abschmecken. www.genussregion-oberfranken.de