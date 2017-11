Feiern ohne Reste

Unnötige Lebensmittelreste nach der Party lassen sich vermeiden: Mit dem interaktiven Partyplaner der Initiative "Zu gut für die Tonne!" können Internetnutzer ab sofort berechnen, wie viel Speisen für das Partybuffet tatsächlich nötig sind. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat die Onlineanwendung gemeinsam mit dem Berliner Buffetexperten Johannes Emken entwickelt. Das neue Angebot hilft Gastgebern, Feierlichkeiten so zu planen, dass möglichst wenige Reste übrig bleiben. Jedes Jahr landen rund 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel in den Mülltonnen der Privathaushalte. Umgerechnet etwa 235 Euro wirft jeder Bundesbürger auf diese Weise jährlich weg. Mithilfe des Partyplaners kann der Nutzer ein Fingerfood- oder ein klassisches Buffet entwerfen: Die Anwendung schlägt passende Gerichte für Vor-, Haupt- und Nachspeisen sowie Beilagen vor und errechnet Orientierungswerte für die idealen Speisemengen. Die Speiseauswahl für zehn bis 100 Gäste kann je nach Geschmack verändert werden. Außerdem enthält der Partyplaner zahlreiche Anregungen für ein restefreies Buffet. Zu finden ist er unter www.zugutfuerdietonne.de/partyplaner.



Zusätzlich helfen zahlreiche Tipps bei der Planung eines restefreien Partybuffets:

Wer eine Party plant, erstellt am besten einen Menüplan mit den vorgesehenen Speisen und deren Zutaten. Dann wird ermittelt, welche Vorräte noch im Hause sind. Das verhindert zu umfangreiche Spontankäufe. Johannes Emken rät: "Ideal ist es, sich auf die Vorlieben der Gäste einzustellen: Wird zum Beispiel lieber Fleisch, Fisch oder vegetarisch gegessen? Letztlich gibt es so zufriedene Gäste und auch weniger Reste."

Haltbares wie Konserven, Tiefkühlprodukte, Abgepacktes und Getränke kann man bereits eine Woche vor der Party einkaufen, Frisches wie Gemüse und Milchprodukte etwa zwei Tage vorher. Leicht Verderbliches wie Fleisch und vor allem Fisch sollte erst am Tag der Party besorgt und, wenn die Zubereitungsart dies zulässt, frisch verarbeitet werden. Haltbare Speisen ruhig ein bis zwei Tage vor dem Buffet zubereiten. Das spart Zeit.

Nudel- und Kartoffelsalate sind Buffetklassiker. Enthalten sie frische Mayonnaise, sind sie aber nicht unbedingt lange haltbar. Auch Blattsalate, Desserts mit rohem Eigelb, Gerichte mit rohem Fleisch und Fisch oder Obsttorten lassen sich nicht lange aufbewahren. Sie sollten gut gekühlt und schnell verbraucht werden. Suppen, Schmorgerichte oder Quiches lassen sich hingegen gut lagern und weiterverarbeiten.

Folgende Speisemengen sind für ein Buffet mit Vorspeisen, Hauptgerichten, Beilagen und Nachspeisen nötig: Für den durchschnittlichen Esser wird insgesamt 800 Gramm pro Person berechnet, für junge Männer sind 1000 Gramm pro Person realistisch, für zierliche Frauen oder ältere Herrschaften können tendenziell circa 600 Gramm pro Person berechnet werden. Pro Kind bis acht Jahre ist mit circa 200 Gramm Speisen zu rechnen. Gemeint ist jeweils das Gewicht der fertigen Speisen, nicht das Rohgewicht der Zutaten.





Getränke gut planen



Sieben Prozent des Lebensmittelabfalls sind Getränke. Daher sollte man auch hier die Vorlieben der Gäste möglichst im Vorfeld berücksichtigen. Pro Person ist etwa mit einem halben bis dreiviertel Liter nicht alkoholischer Getränke pro Stunde zu rechnen. Die meisten Getränke halten angebrochen im Kühlschrank mehrere Tage, Fruchtsäfte zum Beispiel etwa vier Tage. Wein oxidiert bei Sauerstoffzufuhr, geöffnete Flaschen daher wieder verschließen und bald verbrauchen.

Damit die Buffetspeisen frisch bleiben, rät Emken: "Von leicht verderblichen Speisen nicht alles auf einmal auftischen, sondern immer erst etwa zwei Drittel der Menge. Lieber das Buffet nachbestücken. Gerade Fingerfood verdirbt aufgrund seiner großen Oberfläche schneller oder trocknet an." Weitere Tipps: Brot nicht komplett aufschneiden, Getränke nach Bedarf öffnen. Fleisch- und Fischgerichte sowie Speisen mit rohen Eiern - wie Tiramisu - dürfen keinesfalls zu lange ungekühlt bleiben. Sie können in kleineren Portionen angerichtet werden.

Das beste Mittel gegen Reste ist, übrige Lebensmittel den Gästen mitzugeben. Frischebeutel und Plastikdosen gehören daher zu jeder Partyausstattung. Wer schon vorher Platz im Tiefkühlfach schafft, kann Reste nach dem Fest leichter einfrieren und später genießen.

Aus Buffetspeisen lässt sich noch einiges machen. Altbackenes Brot angefeuchtet und im Ofen aufgebacken eignet sich für eine Bruschetta. Reste von Antipasti eignen sich für Salate oder püriert als Dips. Der Festtagsbraten findet eine neue Verwendung als herzhafter Canapé-Belag.

Diese Rezepte verwerten Reste und eignen sich zugleich für das Buffet:



Teufelsalat

(von Gutbert Fallert, Sternekoch)

Zutaten (für 4 Portionen):

400 g Bratenfleisch

etwas Gemüse

etwas Salat

250 g Mayonnaise

4 EL Ketchup

4 EL Orangensaft

1 TL Meerrettich

etwas Milch

1 Spritzer Cognac

Cayennepfeffer, Salz



Zubereitung: Bratenreste in Streifen schneiden. Pro Person rund 100 g Gemüse und Blattsalat einplanen, je nachdem was übrig ist. Alles zusammen locker in einer Schüssel mischen. Für die Cocktailsauce Mayonnaise, Ketchup, Orangensaft und geriebenen Meerrettich mit dem Schneebesen verrühren. Die Sauce sollte nicht zu fest sein - eventuell mit etwas Milch oder Wasser verdünnen. Mit Cayennepfeffer, Salz und einigen Tropfen Cognac abschmecken.