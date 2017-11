Erdnuss-Genuss

Selbstverständlich ist es verlockend, einfach zur fertigen Erdnussbutter im Glas aus dem Supermarkt zu greifen, doch glauben Sie mir: Nachdem Sie die Erdnussbutter ein einziges Mal selbstgemacht haben, werden Sie nie wieder gekaufte essen wollen. Warum? Weil diese Erdnussbutter einfach köstlich ist. Sie können selbst über Konsistenz, Streichfähigkeit und Geschmack entscheiden und das Beste: Sie können den Fettgehalt selbst regulieren. Gekaufte Erdnussbutter ist wesentlich fetter, als sie sein müsste. Somit ist die Selbstgemachte nicht nur leckerer, sondern auch ein bisschen gesünder.



Zutaten 400 Gramm gesalzene Erdnüsse

3 Esslöffel Palmin Soft

Grobes Meersalz, Zimt, Zucker oder Muskat nach Geschmack



Zur Vorbereitung auf die fertige Erdnussbutter ist es ratsam, einige Gläser heiß auszuwaschen und diese sorgfältig abzutrocknen. Nun können Sie die Erdnussbutter herstellen: Geben Sie die Erdnüsse und das Palmin in ein hohes Gefäß und pürieren Sie das Ganze. Haben Sie etwas Geduld, am Anfang wird sich wenig tun, aber mit der Zeit bindet das Öl der Nüsse die Masse und die Konsistenz wird cremiger. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Erdnussbutter lieber etwas stückig oder fein haben wollen. Wenn die gewünschte Konsistenz erreicht ist, können Sie der Erdnussbutter etwas Pfiff verleihen. Geben Sie zum Beispiel etwas grobes Meersalz oder eine Prise Zimt hinzu. Füllen Sie den Aufstrich in Gläser ab, so hält er sich gut verschlossen mehrere Monate.

Auf frischer Brioche schmeckt diese Erdnussbutter göttlich.