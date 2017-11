Cherry Pie

Sommer ist Kirschenzeit. Die fabelhaften roten Früchtchen sind derzeit überall günstig zu kaufen, oder direkt vom Baum zu ernten. Jeder, der einen Kirschbaum im Garten hat weiß jedoch, dass sie einem irgendwann nicht mehr ganz so gut schmecken. Hat man erst einmal bergeweise davon verspeist, hauen sie einen einfach nicht mehr so um, wie die ersten paar Kirschen, die man begierig und quasi direkt vom Ast gefuttert hat. Wir haben Abhilfe für alle, die unter Kirschflut leiden oder einfach gerne frischen Kirschkuchen essen.



Zutaten 250 Gramm Mehl

100 Gramm Margarine oder Butter

100 Gramm Zucker

1 Ei

2 Esslöffel kaltes Wasser



600 Gramm gewaschene und entsteinte Kirschen

400 Milliliter Kirschsaft

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

Etwas Zucker



Für den Mürbteig werden alle Teigzutaten in eine große Schüssel gegeben und mit den Händen oder dem Knethaken von Küchenmaschine/Handmixer zügig zu einem glatten Teig verknetet. Diesen wickeln Sie in Frischhaltefolie und geben ihn für die Dauer der Zubereitung der Füllung in den Kühlschrank. Nun heizen Sie den Ofen auf 175 Grad vor.

Für besagte Füllung geben Sie den Kirschsaft in einen Messbecher. Stellen Sie einen kleinen Topf auf den Herd und geben Sie 300 Milliliter des Kirschsaftes hinein. Bringen Sie den Saft zum Kochen. In der Zwischenzeit rühren Sie das Puddingpulver und nach Geschmack etwas Zucker in den restlichen Saft im Messbecher. Wenn der Saft im Topf kocht, rühren Sie die Puddingmischung mit einem Schneebesen hinein. Nach kurzer Zeit sollte der Kirschpudding andicken. Nehmen Sie diesen vom Herd und geben Sie die entsteinten Kirschen hinein.

Nun nehmen Sie den Teig aus dem Kühlschrank und dritteln Sie ihn. Mit zwei Drittel kleiden Sie eine eingefettete Tarteform aus. Achten Sie auf einen hohen Rand, damit der Deckel später gut befestigt werden kann. Rollen Sie den restlichen Teig rund und so groß aus, dass er mit etwas Überlappung auf die Tarteform passt. Nun geben Sie die Kirschmasse auf den Boden und decken den Kuchen mit dem Vorbereiteten Deckel ab. Schneiden Sie überschüssige Teigreste ab und drücken Sie den Deckel vorsichtig mit einer Gabel am Rand fest.

Backen Sie den Kuchen etwa 35 bis 40 Minuten bis er goldbraun ist und servieren Sie ihn noch warm mit einer Kugel Vanilleeis. Köstlich!