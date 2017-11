Eis ist die wohl köstlichste Erfrischung, die man sich im Sommer gönnen kann. Damit Ihnen bei verstärktem Eiskonsum nicht das Geld ausgeht, haben wir ein Rezept kreiert, mit dem Sie sich das Eis ganz einfach und fix selbst machen können. Frisches Fruchteis in Blitzschnelle und ohne großen Aufwand!



Zutaten 250 Gramm gefrorene Früchte

1 Becher Schmand

Zucker nach Belieben



Kaufen Sie gefrorene Erd- oder Himbeeren, einen Früchtemix oder frieren Sie das Obst ein, welches sie am liebsten mögen. Sie müssen lediglich darauf achten, dass Sie es pürierbereit einfrieren, das heißt, dass Kerne und Schale vor dem Einfrieren entfernt werden müssen. Außerdem ist es praktisch, wenn das Obst nicht im Ganzen, sondern in kleinen Stücken gefroren wird.

Wenn Sie bereits gefrorenes Obst haben, kann es direkt losgehen: geben Sie die Früchte zusammen mit dem Schmand in ein hohes Gefäß. Pürieren Sie die Mischung mit einem leistungsfähigen Pürierstab oder mit dem Standmixer. Wenn das Eis die gewünschte Konsistenz hat fügen Sie nach Belieben Zucker hinzu und mischen alles erneut kräftig durch.

Mit frischen Beeren oder Sahne serviert ist dieses Eis eine schnelle und hausgemachte Alternative zu gekauftem Eis.



Wer gern vegan isst oder ein etwas exotischeres Eis wünscht, der ersetzt den Schmand durch Kokosmilch.