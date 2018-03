Quiz der Biersorten: Was ist der Unterschied zwischen Lager, Pils oder Bockbier?

Im Supermarkt, im Wirtshaus oder in einer Bar muss sich der Bierliebhaber entscheiden, welche Biersorte er trinken möchte. Dabei gibt es die eine riesige Auswahl zwischen Lager, Pils, Weizen und anderen Sorten. Doch in was unterscheiden sich die verschiedenen Biere?Teste jetzt dein Bierwissen im Quiz von inFranken.de Eine Biersorte grenzt sich durch eine typische Kombination bestimmter Eigenschaften wie Brauart, Farbe, Zutaten, Alkoholgehalt, Haltbarkeit und natürlich Geschmack von anderen Sorten ab. Nach dem deutschen Reinheitsgebot darf ein Bier nur vier Zutaten haben: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Die verschiedenen Braustile können ohne zusätzliche Zutaten vielfältige Aromen schaffen.Wenn du das Quiz gelöst hast, gibt es hier die Antworten: Das sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Biersorten. Aber nicht schummeln!