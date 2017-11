Führung mit dem Bier-Schorsch

Jürgen Treppner alias Bier-Schorsch lädt am Freitag wieder zu einer lustigen Führung zum Thema Bier durch die Altstadt von Kulmbach ein. Los geht's um 18 Uhr am Holzmarkt. Wo wurde nachweislich erstmals Bier in Kulmbach gebraut? Wie kann man mit einer Lederhose die Qualität des Bieres testen? All das und noch vieles mehr erfahren die Besucher beim Rundgang mit dem Bier-Schorsch - garniert mit lustigen Wirtshausliedern und zwei bierigen Spezialitäten. Wer mag, kann anschließend mit dem Schorsch den Abend in einer Kulmbacher Traditionsgaststätte ausklingen lassen. Anmelden kann man sich beim Tourist-Service der Stadt Kulmbach unter der Rufnummer 09221/95880. red