Bockbier und schöne Beine in Heubach

Alle Jahre wieder überträgt das Bayerische Fernsehen eine urbayerische Zeremonie: den feierlichen Salvator-Anstich und das Derblecken auf dem Nockherberg in München. Einzigartig ist es, wenn dabei Luise Kinseher alias Mama Bavaria Politiker und Prominente vor den geladenen Gästen mit spitzer Zunge auf die Schippe nimmt. Für all das Klamauk außen herum, nämlich den Anstich den Bockbieres, können die Franken rund um Ebern aber den Fernseher ausmachen und sich auf einem Live-Event vor Ort vergnügen. Denn am morgigen Freitag, 27. Februar, lädt die Showtanzgarde Heubach bereits im sechsten Jahr in Folge zu einem Bockbieranstich am "Haus der Bäuerin" ein.



Auf der Bühne stehen die "Preppachtaler" aus Unterpreppach, am Mischpult fungiert DJSmithO aus Reckendorf. Um 21 Uhr startet der Barbetrieb.



7,2 Prozent Alkohol

"Bockbier wird zwar schon getrunken in der Region. Aber fast nirgends fand bis vor wenigen Jahren ganz traditionell ein Anstich statt", erklärt Petra Elflein, die seit etlichen Jahren die Showtanzgarde Heubach leitet und mit ihren 20 Tänzerinnen nun auch für den Bockbieranstich in Heubach verantwortlich ist. "Aber ein Fass werden wir leider nicht ganz feierlich anstechen", gesteht sie kleinlaut und weist gleichzeitig auf das Weizenbock hin, das am morgigen Abend in Heubach in die Gläser läuft. Die dunkelbernsteinfarbene Flüssigkeit mit grobporigem Schaum und fruchtigem Röstmalz-Aroma weist eine Stammwürze von 17,0 Prozent und einem Alkoholgehalt von 7,2 Prozent auf.



Auf die Schippe genommen, so wie es in München passiert, wird am Bockbieranstich in Heubach niemand. Trotzdem werden Politiker erwartet. "Jürgen Hennemann spendiert uns in diesem Jahr einen Wanderpokal", informierte Petra Elflein im Vorfeld der Veranstaltung, "er wird ihn dann auch selbst überreichen." Und zwar an den "King of Bock": "Es ist ein Wettbewerb, an dem nicht nur die männlichen Stärken zählen, sondern auch das tänzerische Talent gefragt ist", verrät Petra Elflein jetzt schon. Der Gewinner des letzten Jahres, David Blum aus Reckendorf, wird auf alle Fälle am Start sein, um seinen Titel zu verteidigen.



In neuen Kostümen

Für die Showtanzgarde Heubach bedeutet der Bockbieranstich, nach den Auftritten in der Faschingszeit, nicht nur Spaß, sondern auch Arbeit. "In diesem Jahr haben wir mehrere neue Kostüme bekommen. Um sie zu finanzieren, langt das Tanzen allein nicht aus", so Petra Elflein. Bei einem Gardequiz geht es auch um Beinschwünge, Winkelschritte und Pirouetten. Damit will die Truppe um Petra Elflein auch neue Bühnen erobern.

"Der Gewinner des Quiz gewinnt uns", erklärt Petra Elflein. Konkret bedeutet das: "Es gibt einen Gutschein für einen Auftritt der Garde. Wir tanzen dann beim Geburtstag, zur Hochzeit oder bei einer anderen privaten Feier." An der jährlichen deutschen Bierproduktion von über 100 Millionen Hektolitern haben Bockbiere einen Anteil von weniger als ein Prozent.