Bockbier und Musik

Forchheim — Am Samstag, 28. März, findet wieder das traditionelle Bockbierfest mit den Regnitzmusikanten in der Jahnhalle statt. Zum Ausschank kommen neben dem süffigen Bockbier auch weitere Biersorten und alkoholfreie Getränke.

Wie schon in der Vergangenheit können die Gäste wieder ihre Brotzeit mitbringen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro an der Abendkasse. red