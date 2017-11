Bockbier läutet die kalte Jahreszeit ein

Erlangen — Bierkenner wissen: Werden die Tage kürzer, wird der Gerstensaft stärker. Zwar lassen die winterlichen Temperaturen noch auf sich warten, beim Bockbieranstich der Brauerei Kitzmann wurde die Zeit der Bock- und Winterbiere dennoch eingeläutet. Im Brauereihof in der Südlichen Stadtmauerstraße stimmten sich laut einer Pressemitteilung rund 400 Gäste mit Weißbier-Bock, Urbock und Wintergold auf den nahenden Winter ein.

Fränkische Spezialitäten wurden nicht nur in Flüssigform angeboten - die knurrenden Mägen der Gäste versorgte die Bräuschänke mit allerlei Schmankerln. Mit Swing, Jive, Blues und Rock'n'Roll umrahmte die Erlanger Musikgruppe "Duo Chabeso" die Veranstaltung musikalisch und kurbelte die ohnehin gute Stimmung mit schwungvollen Klängen bis spät in den Abend weiter an.

"Wir freuen uns, dass der Bockbieranstich bei unseren Gästen so guten Anklang ge¬funden hat. Und wir sind stolz, dass wir Oberbürgermeister Dr. Florian Janik bereits zum zweiten Mal in seinem ersten Amtsjahr zum Fassanstich begrüßen durften", sagte Peter Kitzmann. Sein Talent beim Fassanstechen bewies das Stadtoberhaupt zudem bei der Eröffnung der Bergkirchweih - er benötigte nur zwei Schläge. Den Anstich des Bockbieres überließ er aber spontan seiner Begleitung - Paolo Poggio, Bürgermeister der Freundschaftsstadt Cumiana. red