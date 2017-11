Bockbier-Anstich in Erlangen

Dass in Erlangen der Martinstag ein besonderer Termin ist, wird jeder Einwohner bestätigen. Für Jochen Buchelt vom Heimatverein ist er inzwischen alljährlich der Anlass, am vorangehenden Freitag auf dem Bergkirchweihgelände das erste Bockbier der Saison zu kredenzen. Unterstützt wird er dabei von zahlreichen Brauern aus der Region.



Zu Ehren der in Erlangen gebrauten hellen Weizenböcke, der "Königssorte" der Obergärung, wie Buchelt sagte, wurde das Martini-Treffen auf dem Henninger-Reifbräu-Keller abgehalten. Denn unter dem Dach der Henninger-Reifbräu existierte zwischen den beiden Weltkriegen bereits die "Erste Erlanger Weizenbierbrauerei GmbH", die das Bier damals in einem kleinen Zelt auf der Bergkirchweih ausschenkte.



Weizenbock von Hobbybrauern

Vor Ort waren natürlich die Brauereichefs Dieter und Christoph Gewalt von der Steinbach Bräu und ihre Braumeister Roman Gause mit ihrem "Ladykiller", genauso wie die Brauerei Kitzmann, von der "Erlanger Weißbier-Bock" bereitstand. Auch zahlreiche Hobbybrauer waren gekommen, die etwas süffiges dabeihatten: Mit einem Martins-Weizenbock aus Gleisenhof bei Hetzles konnten Horst Behr und sein "Wache-Bräu" aufwarten. Die "Ranch Bräu" von Sepp Koblischek hatte einen "BuWeiBo", einen Buckenhofer Weizenbock kreiert, Rene Ermler ebenfalls einen Weizenbock.



Die "Brauerey" von Stefan Bauer aus der Bayreuther Straße in Erlangen hatte einen Weizenbock mit einem speziellen Hopfen aus den USA hergestellt, Nicola Wagner war mit ihrem "Rumpelstilzchen Weizenbock hell" vertreten. Den Namen "Komet-Weizenbock" trägt das Brauprodukt der "Druck-Bräu" von Harald Hermanndörfer, einen "Kriegenbrunner Michaelsbock" hatte Michael Rottner mit Hilfe seines Vaters hergestellt. Kurt-Maria Adler, Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Fränkischen Braukultur konnte dieses Mal keine Spezialität beitragen, "aber zum 10-jährigen Jubiläum brau' ich einen!", ließ er wissen.



"Erlangen ist eine Bierinsel"

"Es ist genial, was da an Bock mitgebracht wird, " freute sich Buchelt, Bierkundler und im Heimat- und Geschichtsverein für die Abteilung Brauereigeschichte zuständig. "Erlangen war und ist eine Bierinsel!" Im 19. Jahrhundert sei der große Bierausstoß vor allem auf den Eisenbahnanschluss und die Lagermöglichkeit in den kühlen Burgbergkellern zurückzuführen gewesen. Heute würden die beiden Brauereien Kitzmann und Steinbach für die Erlanger Bierproduktion sorgen. Außerdem plane eine neue Genossenschaftsbrauerei das Brauen aufzunehmen.



Auf die Erlanger Biertradition und auf das Martini-Treffen, das inzwischen zum neunten Mal stattfand, ist Buchelt stolz. Zwar seien 9 Jahre nur ein Wimpernschlag in der Erlanger Biergeschichte. "Aber es ist einfach schön, wenn sich alle des Erlanger Bieres erfreuen!", so Buchelt. "Die zahlreichen Hobbybrauer sind auch nur deshalb möglich, weil das Malz dazu aus der Region stammt, etwa von Klostermalz in Frauenaurach oder Steinbach-Malz."



Plakat mit Kirchweihkönig "Pinsl"

Über dem ganzen Geschehen thronte ein Plakat nach einem Entwurf von Hans Jürgen Hippe. Dieses zeigt Martin mit einem bierseligen älteren Herren, in dem die Erlanger unschwer den inzwischen verstorbenen König der Bergkirchweih, nämlich ihren "Pinsl" erkennen können.



Wichtig war natürlich auch die "Unterlage" für die Brauer: Georg Rottner, Wirt aus Kriegenbrunn und ebenfalls Hobbybrauer hatte dieses Mal Bratwürste und Leberkäse mitgebracht, Sabine Ismaier einen Bierobatzt'n. Von der Bäckerei Trapper stammten die Martinswecken, außerdem waren Straubinger Gurken und Martini-Trefferle von Susanne Uano aus Erlangen begehrt. Das Wetter blieb trocken und nicht zu kalt, so dass sich die Anwesenden die mitgebrachten Brauereierzeugnisse munden lassen konnten.