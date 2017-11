Jetzt pack's mal weg, Bub. Ganz recht, in die Tasche mit dem Smartphone! Und die Aktenmappe kommt auch runter vom Tisch. So, und nun darfst du gern herüberschauen. Oder in der Gaststätte herum. Oder auf deine Fingernägel.



Ich weiß, du hast zu tun, Männlein im grauen Anzug. Oder aber auch nicht. Das Warten aufs Essen kann lang werden. Sehr lang. Der Spezi, mit dem du abends vielleicht rumhängst, rettet dich nicht. Er ist nicht da. Auch keine Freundin. Nicht mal ein Geschäftspartner.



Du weißt, was jetzt kommt. Die Speisekarte hat der Kellner längst wieder mitgenommen. In der hättest du angelegentlich noch mal blättern können, auch wenn deine Wahl längst getroffen ist und dein Schnitzel in der Küche schon geklopft wird. Wohin mit deinen Blicken in der halbvollen Gaststube?



Welcher Daumen?

Eine Frau bist du nicht. Das verschafft dir möglicherweise Achtungs-Punkte bei den Umsitzenden, die entweder mit ihren Karpfen kämpfen oder ihre Schäuferla-Zerlegetechnik vervollkommnen. So ein Mann, der macht halt einfach Mittagspause. Vielleicht ist er nur für einen geschäftlichen Termin in der Stadt. Deshalb hat er auch keinen Kollegen dabei. Ja. So wird es wohl sein.



Säßest du allein am Tisch und zähltest zum weiblichen Geschlecht, bötest du - das garantiere ich - jedem einzelnen im Raum Anlass für (Minimum!) 21 Blicke, achteinhalb Vermutungen und zwei (Trug-)Schlüsse.



Kerlchen, du hast gerade das vierte Mal deine Arme vor der Brust verschränkt. Schau mal, welchen Daumen du dabei sehen lässt. Das hat was zu sagen. Weißt du nicht? Dann google das mal. Neeiheiin, nicht sofort! Das Handy bleibt in der Tasche.



Nun zur Abwechslung auf dem Stuhl zurücklehnen und die Beine unter dem Tisch ausstrecken. Die Enden an den Gehörnen der Rehbock-Köpfe an der Wand sind fünfmal durchgezählt.



Falsches Signal?

Die beiden Endvierzigerinnen zwei Tische weiter schauen permanent zu dir rüber. Und nun lachen sie auch noch. Ziemlich spöttisch.



Sitzhaltungswechsel. Jetzt wieder ordentlich hinhocken, die Unterarme auf die Tischplatte. Was um Himmelswillen sollen die Hände machen? Auf jeden Fall nicht am Kerzenhalter auf und ab streichen. Und überhaupt - könnte die Tatsache, dass du dich vorgebeugt hast, von den zwei Kicherliesen nicht als ein Signal gedeutet werden, das zu geben du gar nicht beabsichtigst?



Nachbarn auf die Teller schauen

Ein Königreich für einen dürren Hausprospekt, oder? Er hätte zum Beispiel in dem Eiskarten-Halter auf dem Karo-Deckchen klemmen können. Wenn du eine andere Lokalität gewählt hättest. Mit dreimal Durchlesen wäre es dir locker gelungen, zwei Minuten Beklommenheit weniger rauszuschlagen.



Wo ginge es denn zum Klo, für den Fall des Falles? Jetzt darfst du, junger Mann. Dich richtig groß machen auf deinem Schemel. Dich drehen und wenden, einen Arm auf die Stuhllehne stützen und dich ungeniert umschauen. Und gerne auch den anderem im Raum auf die Teller schielen. Warum glotzt denn die eine Spottdrossel immer noch?



Ich will's dir sagen Schnuckelhase, der du gerade durch das Herannahen eines Schnitzels mit Kartoffelsalat erlöst wirst: Meine telepathischen Fähigkeiten sind nicht so weit entwickelt, dass es mir gelungen ist, dich zum Weglegen deines Taschencomputers zu bewegen. Aber wenn du irgendwann mal den Mumm hast, 30 Minuten Wartezeit im Restaurant auszusitzen, allein und ohne jeden Rettungsanker, weiß ich, wie's dir gehen wird. Doch das ist eine andere Geschichte.



Nämlich die hier: So ein Reiseführer ist was Feines. Ganz gleich, ob als Blätter-Buch oder als E-Book auf dem Smartphone. Aber, danke nein, ich kenne Bamberg. Überdies will ich sowieso ohne dieses Allzeit-überall-auf-der-Welt-Alibi zu Abend essen. Ohne jegliches Ich-sitze-zwar-allein-weiß-mich-aber-zu-beschäftigen-Accessoire.



Die Entscheidung fällt zwischen zwei Gasthäusern in Bamberg, bei denen man wunderbar von außen durch die Fenster sehen kann, was drinnen los ist. Nach Inspektion von Möglichkeit 2 (um diese Zeit spärlich besetzt) nehme ich einen Tisch in dem Lokal in Beschlag, das ich von Anfang an im Auge hatte.



Schachspieler zu spät bemerkt

Käppi kuckt. Sein weibliches Gegenüber hat den besseren Platz und kann den ganzen Raum überblicken. So richtig viel zu erzählen scheinen sich die beiden nicht zu haben. Der Mann mit dem Baseball-Cap ruht mit dem Rücken halb an der Stuhllehne, halb an der Wand und hat so wenigstens etwas Sicht auf die Schachspieler.



Das war ein Fehler! Ich habe die Denker und Taktiker zu spät gesehen. Wie soll man sich unwohl fühlen, in dieser freundschaftlich-familiären Atmosphäre, die sie um sich herum verbreiten? Ständig hat man einen Grund, sich umzudrehen und zuzuschauen, wenn wieder ein Neuankömmling begrüßt wird und an der mittleren Tischreihe mit den Schachbrettern Platz nimmt.



Keine Zeit für den Rauputz

Dabei hätte ich mich gern intensiv der Betrachtung des Rauputzes an der Wand, der Bilder und der Grünpflanzen gewidmet. Ich komme fast nicht dazu. Das Gefühl des Alleinseins will sich einfach nicht einstellen.

Für ein paar Sekunden muss dann doch das Smartphone aus der Hosentasche. Rein dienstlich. Ich brauche ein Foto vom Esstisch, an dem der Platz des Gegenübers leer ist. Das Single-"Schicksal" eben. Käppi kuckt. Aber nicht nur deswegen.



Mittlerweile ist er allein am Tisch. Das Bier seiner Begleitung steht halb ausgetrunken auf dem Tisch. Ist sie noch was einkaufen gegangen? Die Geschäfte sind ja noch offen.



In seiner direkten Blickrichtung sitze nur noch ich. Soll er schauen. Es macht mir nichts aus, wenn mich jemand beim Essen beobachtet (solange ich nicht halbmeterlange Spaghetti bändigen muss). Rinderbrust mit Meerrettichsoße und Klößen waren superschnell serviert. Nach 20 Minuten stehe ich wieder auf der Straße. Das war nix. Viel zu angenehm.



Auf dem Präsentierteller

Jetzt doch noch in Lokal Nummer 2? Muss wohl sein. Mittlerweile sind durchs Fenster mehr Gäste zu erspähen. Wieder einen Tisch wählen, an dem man alle sieht und von allen gesehen wird.



Der bestellte Flammkuchen - mit überaus interessanter Auflage - wird frisch gebacken. Das dauert seine Zeit.

Da ist es. Das Ich-hätte-jetzt-echt-gern-jemanden-zum-Unterhalten-Gefühl. Aber es ist schwach. Krenfleischgestopft und radlergetränkt sieht man alles ein bisschen entspannter. Den leeren Teil des Lokals überblickend, die Tische in großem Abstand. Selbst wenn ich mir erlauben würde, auf dem Handy herumzutippen, bliebe ein Hauch Unbehagen.



Vater kämpft mit dem Karpfen

Am Nebentisch links richtet Mutter die Tablet-Kamera auf Vater, der mit Andacht einem gebackenen Karpfen zu Leibe rückt. Klick, klick, klick, klick. Verlegenes Lächeln der Mutter in meine Richtung.



Jetzt kommt auch ihres und des Töchterleins Essen. Himmel, Kind, wie packst du die Gabel? Und das schätzungsweise mit Zwölf oder 13! Wenn irgendetwas lustloses Herumgestochere kultiviert, dann diese Handhaltung. Schaut gerade niemand? Ich versuche sie nachzuahmen. Es gelingt mir nicht.



Flammkuchen und Bitter-Lemon sind bezahlt. Schade. Ein paar Minuten zu früh. Jetzt hätte es noch eine ganze Weile was zu beobachten gegeben. Denn herein kommt eine groß gewachsene alte Dame. Allein. Ohne zu zögern steuert sie einen Tisch an, von dem aus sie den ganzen Raum überblicken kann. Statt in die Karte zu schauen, fragt sie die Kellnerin nach Empfehlungen. Nur beim Kellerbier hakt sie nach. Eine Urlauberin offenbar.



Sie entscheidet sich schon für Tafelspitz mit Kren und Klößen - aber trotzdem noch für einen Blick in die Karte. Die Kellnerin bringt ihr ein Kästchen mit einer Auswahl Lesebrillen.



Noch ein bisschen Zeit zum Üben

Ob sie das Gefühl kennt, dem ich nachzuspüren versucht habe? Das mich auch gelegentlich beschleicht, wenn ich nicht beruflich allein unterwegs bin?



Wie sie werde auch ich mich mit Ende 70 nicht vor einem Solo-Besuch im Restaurant "drücken", sollte ich dann noch, oder wieder, Single sein. Ein bisschen Unbehagen? Na und?