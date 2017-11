Reinheitsgebot in Bamberg

Bamberg und Bier - das ist eine feste Liaison. Die Vielfalt der Biere in Bamberg und der Region findet man sonst nirgends. Und gebraut wurde hier schon im Mittelalter. Es gibt zwei Mälzereien und eine Braumaschinenfabrik. Wir haben also eigentlich schon genug Gründe, um am Tag des deutschen Bieres zu feiern, der am 23. April auf dem Maxplatz begangen wird. Nun ist zudem aber auch noch eine Urkunde aufgetaucht, die belegt, dass das Bamberger Reinheitsgebot älter ist als das bayerische, dessen 500. Jubiläum wir in diesem Jahr feiern. Dr. Klaus Rupprecht, stellvertretender Leiter des Staatsarchivs Bamberg, machte die Schrift ausfindig: Innerhalb seiner "Ungeldordnung", der Regelung einer Art Getränkesteuer, erklärte Fürstbischof Heinrich III. am 12. Oktober 1489, dass im Stadtgebiet Bamberg für das Brauen von Bier "nicht mere denn Malz, Hopfen und Wasser" verwendet werden dürfe. Somit ist das Bamberger Reinheitsgebot 27 Jahre älter als das bayerische Reinheitsgebot, das in der am 23. April 1516 durch die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. und Ludwig X. erlassenen Landesordnung enthalten ist.

Eine sog. Ungeldordnung wurde in Bamberg schon 1377 festgelegt, die dann 1489 allerdings nochmal erneuert wurde. Neben der Reinheit des Bieres ist in dieser Neufassung eine neue, kleinere Maß-Einheit bestimmt. Damit wurden die Einnahmen der Regierenden erhöht, da die Abgabe pro Maß geleistet wurde. Zudem ist in der Schrift genauestens festgelegt, welche Verpflichtungen die Personen hatten, die mit dem Ungeld befasst waren. "Ungelter" mussten z.B. Kontrolleure beaufsichtigten, die wiederum überwachten, wer Bier oder Wein ausschank. Das eingetriebene Geld wurde dann an Bischof, Dom und Stadt bezahlt. Visierer begutachteten, wieviel Getränke überhaupt ausgeschenkt werden durften. Ungeldschreiber hielten fest, wer sein Ungeld bezahlt hatte. Die Wirte mussten angeben, wieviel sie auschenkten und dementsprechend Ungeld bezahlen. Eicher hatten die Fässer zu eichen und Schröter mussten überprüfen, dass nur geeichte Fässer benutzt wurden. Der für das Reinheitsgebot wichtigste Eid wurde aber für die Brauer vorgegeben: Diese mussten versichern, dass sie unterschiedliche Biere nicht mischten und dass das Bier eben nur aus Gerste, Hopfen und Wasser bestehe. Beim Gärvorgang durfte man die sog. Gerbe (Hefe) hinzufügen. Dr. Klaus Rupprecht erklärt: "Man legte verbindlich die Rohstoffe für das Bier fest, mehr noch man schloss damit vorher wohl beliebte Zutaten wie Gewürze und Kräuter aus." Solche Regelungen waren damals auch in anderen Städten wie Nürnberg oder Augsburg zu finden. Ein deutliches Zeichen dafür, dass das Bier damals schon zum Getränk Nr.1 wurde. Susanne Lux