Keinen Bock auf ein Saufgelage

Ob Getränkehandel oder Privatkunden, die Anfragen mehren sich: "Wann gibt es Bockbier?" Lange werden sie sich nicht mehr gedulden müssen, nächste Woche ist es soweit. Dann wird Braumeister Andreas Trunk seinen "Silberbock" aus dem Tank lassen - ein helles, würziges Bier mit einem Alkoholgehalt von sieben Prozent und 16,5 Prozent Stammwürze. Es ist auch für ihn selbst nach 24 Jahren im Beruf und bei zehn Sorten Bier der Klosterbrauerei immer noch etwas Besonderes. "Man ist gespannt, wie es wird", sagt er. Durch die Hitze hat der Hopfen heuer kleinere Dolden und einen geringeren Bitterwert entwickelt. Es ist also mehr davon erforderlich, dies allerdings mit Fingerspitzengefühl, da noch andere Komponenten für den Geschmack eine Rolle spielen. Trunk orientiert sich an Erfahrungswerten, an Aufzeichnungen aus zurückliegenden heißen Jahren.



Im August eingebraut

Eingebraut wurde das Bockbier Ende August, etwa 12 000 Liter werden bald zur Verfügung stehen. Mitte November war es im vergangenen Jahr soweit, heuer ist Trunk etwas früher dran. Ab 9. November wird die Gaststätte wegen Umbaus für einige Wochen geschlossen sein. Einen offiziellen Bockbieranstich wird es nicht geben. Das liegt allerdings weniger an den Renovierungsarbeiten als an der Entwicklung, die dieses Event in den vergangenen Jahren genommen hat. "Dank Generation Facebook", wie Andreas Trunk anmerkt. Obwohl man nie mit dem Termin geworben und diesen auch nicht öffentlich bekannt gemacht habe, hätten sich immer mehr junge Leute dazu eingefunden. Die Daten würden im Internet ausgetauscht und Verabredungen getroffen. Seit etwa sechs Jahren brauchte die Brauereigaststätte oberhalb der Wallfahrtsbasilika deshalb Security-Kräfte für den Bockbieranstich. Es ging nicht immer friedlich zu, vor allem bei übermäßigem Alkoholkonsum. Im vergangenen Jahr rückte die Polizei ebenfalls nach Vierzehnheiligen aus. Als die Beamten ankamen, gab es zwar keine Geschädigten zu registrieren; der Wirt entschloss sich aber, die Veranstaltung um 20 Uhr abzubrechen. Ein Großteil der Gäste hätte dafür Verständnis gehabt, berichtet er. "Wirtschaft und Saal waren voll, und es standen noch tausend Leute draußen", schildert Andreas Trunk. Schließlich wurde geschubst, und es entwickelte sich eine Rauferei. Die Menge sei nicht einfach mehr zu kontrollieren gewesen. "Das war nicht lustig."



So wollten wir das nicht mehr"

Noch am selben Abend sei die Entscheidung gefallen, künftig keinen Bockbieranstich mehr zu halten. "So wollen wir das nicht mehr."

Früher hat es sich unter den Stammgästen herumgesprochen, wann der Anstich ist. Sie kamen zum Frühschoppen, dann gab es meist etwas Besonderes zum Essen, und am späten Nachmittag spielte und sang Gerd Backert. Früher, sagt Trunk, sei man nicht auf die Idee gekommen, eine Flasche Schnaps zu trinken, bevor man zum Bockbieranstich ging. Er sagt es so, als könnte er sich das auch heute nicht vorstellen, wenn er es nicht mit eigen Augen gesehen hätte: junge Leute, die Hochprozentiges im Rucksack oder schon intus haben, bevor sie den ersten Schluck Starkbier nehmen. Und die bald nichts mehr im Griff haben. Vor zwei Jahren sei die Feuerwehr gerufen worden, weil jemand in diesem Zustand das Gerüst der Basilika-Türme bestiegen habe. Zudem sei an der Verkleidung der Baustelle ein Zündel-Versuch unternommen worden; das Material ist nicht brennbar. Nichts passiert - außer, dass bei Braumeister Trunk der Entschluss reifte, den er letztes Jahr fällte.

Das Bockbier, das ist für ihn immer noch etwas Besonderes. Wer mag, bekommt in seiner Wirtschaft auch ein 0,3-Liter-Glas davon, um es zu probieren.





Überblick: Bockbier im Landkreis Lichtenfels

(von Lisa Kieslinger)



In Bamberg haben die Bockbier-Anstiche der Brauereien schon eine lange Tradition. Und jeder kennt sie. Manche nehmen sich sogar dafür Urlaub. Die Anstiche beginnen meist am späten Nachmittag und am Abend können viele Gäste kaum aufrecht nach Hause gehen. Im Landkreis Lichtenfels gibt es schon lange Bockbier, doch offizielle Zeremonien wird es in diesem Jahr nicht all zu viele geben.

Anton Hetzel, Senior-Chef der gleichnamigen Brauerei in Frauendorf, hat schon bereits vor 15 Jahren mit dem Bockbierbrauen und dem Bockbier-Anstich angefangen. "Da hat noch kein anderer dran gedacht", sagt Hetzel stolz. Doch seit fünf Jahren gibt es in Frauendorf keinen offiziellen Anstich mehr. "Wir hatten zu viele Probleme mit Jugendlichen. Zu viele Ausfälle und Schwierigkeiten", erzählt er. Dem Bockbier ist der Senior-Brauer treu geblieben. Das muss sein.

Auch bei der Brauerei Hennemann in Stublang wird es dieses Jahr zum ersten Mal keinen offiziellen Bockbieranstich geben. "Bei uns und in der Brauerei in Vierzehnheiligen war letztes Jahr beim Anstich ziemlich Halli-Galli", erzählt Thomas Hennemann. Sogar die Polizei musste kommen. "Dieses Jahr haben wir Angst, da die Brauerei Trunk keinen Anstich mehr macht, dass alle zu uns kommen und es wieder ausartet", erklärt der Brauer aus Stublang. Es sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Ab 11. November kann man den hellen und den dunklen Bock also nur im Gasthof in Stublang genießen. "Im nächsten Jahr kommt auf jeden Fall wieder ein Anstich", versichert Thomas Hennemann.

Hans-Karl Engelhardt von der Brauerei "Zum Schwan" in Ebensfeld hat da eine ganz andere Taktik. Der Brauer macht zwar sein eigenes Bockbier, die Anstiche überlässt er jedoch anderen. "Das ist sonst zu viel Stress", meint der Braumeister. Im gleichnamigen Gasthaus in Ebensfeld kümmert sich die neue Wirtin, Ramona Holzmann, um den offiziellen Anstich. "Das ist eher etwas für das ältere Publikum. Etwas gemütlicher", erklärt Engelhardt. Für das jüngere Publikum wird eine Woche vorher, am 31. Oktober, das Bockbier-Fass in der "Player's Music and Sportsbar" in Ebensfeld angestochen. Dieses Jahr geht es in die neunte Runde. Jens Neumann organisiert die Veranstaltung und ist mit der Resonanz rundum zufrieden. Im "Player's" selbst sorgt ein Alleinunterhalter für die richtige Stimmung.



Zweiter Ausschank nötig

"Im Außenbereich haben wir einen zusätzlichen Ausschank. Sonst könnten wir den Andrang nicht bewältigen", meint Neumann. Draußen haben nochmal über 100 Gäste Platz. "Die etwas älteren Semester, die nicht so laute Musik haben wollen, genießen dann ihr Bockbier draußen unter Heizpilzen", scherzt der Organisator. Die Jüngeren feiern oben.

Die Brauerei Dinkel in Stublang sticht am 13. November ihr Bockbier-Fass offiziell an und die Brauerei Reblitz in Nedensdorf am 6. November. Aber nur weil eine Brauerei keinen Anstich macht, heißt das nicht, dass es dort kein Bockbier gibt. Bei der Brauerei Wichert in Oberwallenstadt (Lichtenfels) gibt es ab Mitte November das erste Bockbier. "Einen Anstich machen wir nicht, weil wir nicht so viel haben und das lieber an unsere Gäste verkaufen", erklärt die Wirtin. Auch die Brauereien Günther-Bräu (Burgkunstadt), Püls-Bräu (Weismain), Staffelberg-Bräu (Loffeld) und Metzgerbräu (Uetzing) haben zwar ihr eigenes Bockbier, einen offiziellen Anstich machen sie jedoch nicht.

Bockbier wird traditionell nur einmal gebraut und dann so lange verkauft, bis der Vorrat erschöpft ist. Wer dann noch Bockbier möchte, muss bis zur nächsten Saison warten.





Bockbier - was ist das eigentlich?

Ein Bockbier ist ein vollmundiges Bier mit kräftigem Malzgeschmack. Bockbier ist meist untergärig - nur Ausnahmen sind obergärig gebraut (beim obergärigen Bier schwimmt die Hefe oben auf dem Sud, beim untergärigen Bier sammelt sich die Hefe unten im Kessel). Es riecht malzig, etwas süßlich und hat eine Hopfennote. Es schmeckt kräftig und ist süffig. Die Farbe des Bieres kann von golden bis dunkelbraun reichen. Mit 6,5 bis 7,5 Prozent haben Bockbiere einen höheren Alkoholgehalt als normale Biere. Der Anteil der Stammwürze hängt mit der Höhe des Alkoholgehaltes zusammen: Je größer der Anteil der Stammwürze ist desto höher ist der Prozentanteil Alkohol. Der Gehalt der Stammwürze beträgt bei Bockbieren mindestens 16 Prozent, bei Doppelbockbieren sogar mehr als 18 Prozent. Im Mittelalter braute man das Bockbier, um während der Fastenzeit die Arbeitsfähigkeit der Mönche gewährleisten zu können. Deshalb wird dieses Starkbier noch heute als "flüssiges Brot" bezeichnet.