Franken holt viele Preise beim European Beer Star

In der gleichen Kategorie hat die Staffelberg-Bräu aus Bad Staffelstein die Bronzemedaille für ihren Hellen Bock gewonnen.



Mit fast 2000 Teilnehmern war die Konkurrenz aus aller Welt heuer enorm. "Die klassischen Kategorien sind besonders umkämpft. Hier eine Gold-Medaille zu gewinnen, macht uns besonders stolz", freut sich Hermann Wagner, der die Auszeichnung gemeinsam mit seinen Brüdern Günter und Rainer in Empfang nahm.



Die Gold-Gewinner aus Merkendorf wollen nicht auf den Modetrend Spezialbiere aufspringen. "Wir bleiben bei unseren klassischen Bieren. Wir kleinen fränkischen Brauereien haben noch nie etwas anderes wie Spezialbiere gebraut", ist sich Wagner sicher.



Die Gewinner aus Franken heißen heuer Brauerei Greif aus Forchheim (Silber für Lagerbier), Mahrs Bräu aus Bamberg (Silber in der Kategorie Weizenbock dunkel für "Der Weiße Bock"), die Brauerei Kitzmann aus Erlangen (Silber für Rotbier), die Brauerei Kundmüller aus Viereth-Trunstadt (Bronze für Weiherer Weizenbock) und die Brauerei Georg Meinel aus Hof (Silber für das Körnla und für den hellen Doppelbock). Ebenfalls Gold holte die Brauerei Rittmayer aus Hallerndorf . Beim Rauch-Starkbier gibt es weltweit nichts besseres als ihren "Smokey George".



"Wie sich unser Franken gegen den Rest der Welt behauptet, das ist schon sehr beachtenswert", freut sich Hermann Wagner. Einen Platz haben die Wagner-Brüder für die Trophäe schon gefunden. "Die Gold-Medaille kommt zu den anderen drei Preisen in die Vitrine."