Das Landkreisbier "Jubelbock" ist angezapft

Anderswo ruft der Berg zum Bier, im Landkreis Bamberg ruft das Bier zur Burg. So folgten wohl fast alle der Einladung von Landrat Johann Kalb (CSU) zum Anstich des zweiten Landkreisbieres "36 Kreisla" auf die Giechburg. Denn wenn alle das Bayerische Reinheitsgebot feiern, will man natürlich auch in Oberfranken nicht zurückstehen. Des halb wurde im Februar von den drei Braumeistern Christian Sauer (Roßdorf), David Hertl (Thüngfeld) und Jörg Binkert (Breitengüßbach) der Sud für einen "Jubelbock" angesetzt.



"Es geht uns nicht um den Alkohol, sondern darum, dass wir ein gutes Produkt haben, das wir in der ganzen Welt vermarkten wollen", betonte Kalb den Aspekt der Wirtschaftsförderung. Zum oberfränkischen Bier bekannte sich auch Stefan Stang, Geschäftsführer des Verbands Private Brauereien Bayern. "Auf dem Weg von München hierher konnte ich der Versuchung widerstehen, in Ingolstadt abzubiegen", sagte Stang. "Ich verbringe den Tag des Bieres am liebsten in Oberfranken."



Hans-Peter Ecker, Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Bamberg referierte dann - mit Hörbeispielen über "Bierlieder im Wandel der Zeit". "Als Wahlfranke schmerzt es mich zutiefst, dass das Hofbräuhaus in München steht und nicht in Tütschengereuth oder Kemmern", führte er aus. Denn der Superhit unter den Bierliedern sei das perfekte Marketing. Jährlich ziehe er Hunderttausende nach München. Dass man Bier nicht nur trinken, sondern auch essen kann, zeigte die Vorstellung des Kochbuchs "Biergrillen". Musikalisch garniert wurde die Veranstaltung von einem Ensemble der Kreismusikschule. Biersommelier und



Braumeister David Hertl stellte den Jubelbock vor, die Farbe, den Schaum, die Malz- und Hopfenaromen "Wir haben auch die fränkische Süffigkeit nicht vergessen", sprach er, nahm einen Schluck aus dem Degustationsglas und seufzte "Ach, ist das gut. Höchste Zeit, dass die Landrätin des polnischen Partnerlandkreises Jelenia Góra, Anna Konieczynska, das Fass anstechen durfte.