"Liebe Leit, es ist so weit, in Franken - und in Trebgast - beginnt wieder die Bockbierzeit." Bevor jemand den "Bräu" für diesen Spruch verantwortlich machen will: Dieses Mal müssen wir ihn in Schutz nehmen. Aber die Aussage stimmt trotzdem. Die Liebhaber des hellen Hopfen-Doppelbocks aus der Privatbrauerei Haberstumpf freuen sich jedes Jahr auf diese fränkische Bierspezialität, die nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung steht.

Zuständig für dieses kräftige, süffige Getränk ist Braumeisterin Yvonne Wernlein. Vor sechs Wochen hat sie den Sud angesetzt. "Manche Leute sagen, sie trinken kein Bockbier, weil es zu süß ist. Deshalb haben wir unseren Hopfen-Bock mit etwas mehr Hallertauer Traditionshopfen eingebraut. Nach sechs Wochen Reifezeit in Gär- und Lagerkeller hat er etwa 18,5 Prozent Stammwürze, das entspricht 7,5 Prozent Alkohol", beschreibt Yvonne ihr Produkt, das es seit dieser Woche als Zwick'l-Doppelbock am Zapfhahn in der "Bräuschänke", außerdem in der Zwei-Liter-Bügelflasche und in der Fünf-Liter-Dose gibt. In der nächsten Woche ist der filtrierte Bock auch in der 0,5-Liter-Flasche erhältlich.

Aber im "Bräustadl" steht am Samstag, 14. November, ab 19.11 Uhr nicht nur das Starkbier im Mittelpunkt. Nach dem Anstich durch Bürgermeister Werner Diersch und einer - je nach Tagesform mehr oder weniger passenden - Begrüßung durch den "Bräu" Hans Wernlein wird der Bayreuther "Hausmann" Klaus Würl zu allen Themen Stellung nehmen, die uns derzeit auf den Nägeln brennen: Dabei wird von Lichtgestalten, Flüchtlingen, hinterlistigen Gesellen und Gutmenschen die Rede sein. Es wird darüber spekuliert werden, ob bei Horst Seehofer und Angela Merkel eine Paartherapie Erfolg haben könnte, und ob Griechenland, die Bratwurst und der selbstgebackene Guglhupf gerettet werden können. Der Kabarettist wird bei der Diskussion über diese Probleme unterstützt von Elisabeth von Hügelhausen-Hinterwald und Jean Jacques Horchamol. Ob am Ende auch die entsprechenden Lösungen dafür aufgezeigt werden, bleibt abzuwarten.

Außerdem halten "Mauser und Pinsler" der lokalpolitischen Prominenz ihren Spiegel vor. "Der Franke", der das ganze Jahr der Landkreisbevölkerung auf's Maul schaut, gibt seine dabei gewonnenen Beobachtungen zum Besten. Und damit auch in den Pausen keine Langeweile aufkommt, gibt zwischendurch der "Popp'n-Steft" seinen "Sempft" dazu.

Theo (Konzertina) und Günther (Akkordeon) unterhalten die Gäste mit "handgemachter" Musik. Die Bewirtung übernimmt in bewährter Weise der TC Trebgast. Kren- und Schwarzfleisch mit Klößen, Brotzeitbrettla und Käseplatten sollen dem hinterfotzigen Bock möglichst lange Paroli bieten.

Karten für das "Derblecken" können ab Samstag, 7. November, in der Brauerei erworben, oder per Telefon (09227/351) geordert werden.