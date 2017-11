Beim traditionellen "Böckschieß'n zum Auftakt der Bockbierbiersaison merkt man mittlerweile auch, dass in absehbarer Zeit keine Wahlen in Sicht sind: Die lokale Politprominenz glänzte durch Abwesenheit. Die Protagonisten wollen bei ihren Vorträgen künftig darauf reagieren. Obwohl der "Bräu" nach eigener Aussage "Kosten und Mühe" gescheut hatte, war das Programm im ausverkauften "Bräustadl" trotzdem nicht zweit-, sondern erstklassig.

Klaus Wührl-Struller ist in Trebgast endgültig angekommen, obwohl er gleich am Anfang feststellte, dass Trebgast wohl eher nicht in die engere Wahl als Drehort für die nächste Folge von "Sex and the City" kommen werde. Nach dem Anstich durch Bürgermeister Werner Diersch -der fast "ins Auge ging" - stieg der "Hausmann" als Erster in die Bütt. Der Kabarettist kommt erstaunlich schnell von der Zeitschrift "Playboy" ("die wollen jetzt keine nackerten Frauen mehr abbilden"), über Helene Fischer (deren Poster beim Apotheker im Giftschrank hängt), zur Pissrinne des Bräustadls.



Die war für den Bayreuther das Stichwort für die neueste Meldung: "Stehpinkeln" soll zum Weltkulturerbe erhoben werden soll. Die Begründung lieferte er gleich mit: "Wenn wir Männer schon im Stehen pinkeln können, dann müssen wir das auch weiterhin tun, weil die jahrtausendealte Kulturtechnik "Namen in den Schnee pinkeln" vom Aussterben bedroht wäre." Entgegen anderslautender Meinungen heißt TTIP trotzdem nicht "Trebgast-Tal im Prunzrausch", sondern - in Kurzform - "Chlorhendl für alle". Auch wenn sich die einheimischen Bäcker schon darauf freuen würden, ihre Produkte nach dem Motto "Genussregion upper franconia all over the world" künftig auch in die USA verkaufen zu können, "wird der oberfränkische Bäckerlehrling mit dem Fahrrad ziemlich lange unterwegs sein, bis er seine Laabla in Kansas City abliefern kann." Man müsse aber aufpassen, dass man nach Abschluss der Verhandlungen beim nächsten Böckschieß"n nicht "Budweiser-Plärre" trinken und "Hamburger" fressen müsse. "Weil sonst der Bräu denen ein paar Millionen Schadenersatz zahlen müsste."



Der Ausspruch der Kanzlerin zur Flüchtlingssituation könne, geringfügig abgewandelt, wohl auch für VW ("das heißt: verarscht worden") zutreffen: "Bescheißen. Wir schaffen das. Yes, we can." Überhaupt sieht der Kabarettist eine Bedrohung unseres Wohlstands nicht durch den Flüchtling, der mit T-Shirt, einer Unterhose zum Wechseln, und in Badelatschen kommt. Sondern eher durch die Steuerflüchtlinge, die ihre Millionen in die Schweiz und auf die Bahamas bringen. Er geriet darüber so in Rage, dass Elisabeth von Hügelhausen-Hinterwald, die Dame fürs Niveau, darum bat, Contenance zu bewahren. Sie konstatierte, dass zwischen Horst (Seehofer) und Angela (Merkel) gerade einiges schief laufe und empfahl beiden eine Paarberatung statt des üblichen Psychotests.



Das "Tagesschämen", das Nachrichtenmagazin für Trebgast und umliegende Katastrophengebiete, moderierte Klaus G. Sülz. Die erste Meldung kam aus Untersteinach. Dort wird vorgeschlagen, den neuen Swimmingpool im Garten des Bürgermeisters künftig als Freibad der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Außenreporter Jean-Jacques Horchamol meldete sich aus Hollfeld, das die Stadt der Liebe werden will. Hintergrund: Einige geschichtsbewusste Einwohner haben entdeckt, dass man sich früher in Hollfeld geküsst hat.



Mit der Verpflichtung von Reiner Popp, der die Auftritte der "Künstler" anmoderieren sollte, war dem Veranstalter ein Glücksgriff gelungen. Der "Popp"n-Steft", der sich seine ersten musikalischen Sporen vor 40 Jahren bei der legendären "Trebgaster Heimatkapelle" verdiente, war mehr als ein Pausenfüller. Sein Premierenfieber verflog mit dem ersten Ton aus seiner Trompete. Von da an war er in seinem Element, hatte den bis auf den letzten Platz gefüllten Stadl im Griff und die Lacher auf seiner Seite. Hätte ihn der "Bräu" nicht zweimal persönlich mit Nachdruck aus dem Verkehr, sprich vom Rednerpult gezogen, wer weiß, ob die anderen Akteure überhaupt zum Zuge gekommen wären.



So war die Bühne erst einmal frei für ein bekanntes Duo, das der Moderator kurzerhand in "Mauser und Pilsner" umtaufte. Mark Ständner - wieder mal frisch verliebt - und Werner Reißaus machten sich Gedanken darüber, was man mit dem Trebgaster Bahnhof anfangen könnte ("ein Archiv für Haberstumpfbier wird angesichts der kurzen Haltbarkeit der Exponate kaum funktionieren"), ob die Luftschlösser von Wirsbergs OB Hermann Anselstetter wohl endgültig geplatzt seien, und ob für Himmelkron angesichts einer "Dyskalkulie" ihres Bürgermeisters beim Essen statt eines neuen Fast Food- oder Slow Food-, nicht die Ansiedlung eines Non-Food-Restaurants günstiger wäre. Als Deutschlehrer für Flüchtlinge brachten sie den "Bräu" ins Gespräch: Er sei einerseits belesen und habe andererseits einen Migrationshintergrund, weil er in Soest (Westfalen) geboren sei. Allerdings wurde auch bekannt, dass Hans Wernlein allem Fremden erst einmal misstraut. Es sei denn, man kann es trinken.



Die Feststellung von Mauser, der Hochwasserschutz in Neuenmarkt scheint voranzugehen, konterte Pinsler mit der Bemerkung: "Bewegung kann man auch vortäuschen, indem man schneller als sonst auf der Stelle tritt." Mauser gab nicht auf. "Dafür kommt nach dem Genuss von drei hinterfotzigen Haberstumpf-Böckla alles in Bewegung: Der Schädel brummt wie nie zuvor, die Augen sehen sogar doppelt, der Mund redet in einer Tour, dem ganzen Körper ist schwindlig, und beide Därme arbeiten nonstop."



Eine besondere Ehrung wurde Günther Hübner zuteil. Pinsler überreichte ihm eine von Alexander Dobrindt unterzeichnete Urkunde. Sie sichert dem Harsdorfer Bürgermeister als einzigem "Freie Fahrt auf Lebenszeit auf der Behelfs-Zu- und -abfahrt an der A70 im Gemeindebereich Harsdorf" zu. Der Bundesverkehrsminister würdigte damit Hübners außergewöhnliche Verdienste um den Autobahn-Ausbau am Harsdorfer Berg. Hübner war auf "seiner" Baustelle früh der Erste und abends der Letzte. Die Autobahndirektion habe sich dadurch einen Bauleiter erspart.



Von der prächtigen Stimmung im Stadl ließ sich auch "Der Franke" anstecken. Trotzdem war er etwas angefressen, weil ihm angesichts der geforderten Voraussetzungen "witzig, wendig, widersprüchlich" die gerade erfolgte Verleihung des Frankenwürfels an drei Politiker sauer aufgestoßen war. Das letzte sei das einzige, was bei denen zutreffe. "Nächstes Johr werd ich unnern Landrat vorschlogn. Für mich is er der typische Franke: Er schnupft wie a Bleeder, wenn"s sa muss, is er witzig, und als ausgebildeter Rechtsverdreher von Haus aus widersprüchlich. Nur mit dem wendig is es bei dem Klaus nimmer su weit her." Als seine Ilse erwähnte, dass er endlich mal was dagegen tun soll, um beim nächsten Tennismatch etwas besser auszusehen, hat er sich erst einmal eine größere Turnhose gekauft.



Der Franke wusste auch, dass Horst Seehofer in einem Satz zwei Meinungen und das Gegenteil unterbringen kann. Und dass die größte Erfindung der Menschheit, das iPhone, nichts mit Hühnern zu tun hat, aber früher übliche Stammtisch-Diskussionen überflüssig gemacht hat. Bei der Frage beispielsweise, wie hoch der Ochsenkopf ist, hat man sich bisher stundenlang streiten und Wetten abschließen können. "Solche Debatten gibt es heute nicht mehr, weil jeder gleich sein iPhone aus der Tasche holt und zu "Wischen" anfängt." Dabei erfährt man auch gleich, wer diese Woche DFB-Präsident, und ob der Dax im Keller, oder im Keller ein Dachs ist.



Sehr gut aufgelegt war das Musiker-Stamm-Duo Günther (Akkordeon) und Theo (Konzertina), das durch Hans (Schöffel) und seiner Bass-Tuba dieses Mal zum Trio, und zwischendurch mit dem Popp"n-Steft (Trompete) sogar zum Quartett wurde. Mit Witz Nr. 133 aus seiner Sammlung von 1 bis 150 beendete der "Steft" das offizielle Programm. Schluss war damit aber im Stadl noch lange nicht.