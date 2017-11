In der App: Bock-Kalender für die Hosentasche

Über 10.000 Downloads





Die Idee kam, wie könnte es anders sein, beim Bier. "Im Schlenkerla haben wir gesessen, ein Kumpel und ich, vor sechs Jahren. Und uns gefragt, wo denn diesmal überall Bockbieranstiche sind. Ein Heftla mit sich rumschleppen und nachschlagen, schön und gut - aber unbequem.",Mensch Paul, ich mach 'ne Bockbier-App', habe ich damals gesagt", erzählt Christian Roith. Es ist nicht seine einzige. Der bei Siemens in Erlangen beschäftigte Kemmerner, der beruflich mit Magnetresonanztomographen zu tun hat, hat schon immer gern kleine Programme geschrieben."Na ja, so richtig viel war in der ersten Version 2010 nicht drin: nur die Namen der Brauereien und die Termine. Das hätte auch auf einen eng beschriebenen Post-it-Zettel gepasst", räumt er ein. "Aber an so einer App verbessert man ja ständig was. Ich wollte nichts Kompliziertes machen, aber was, das die Leute in unserem Raum gut gebrauchen können. Und meines Wissens gibt's in Deutschland nichts Vergleichbares. Okay, wir sind ja hier auch in Oberfranken, im Brauereien-Paradies."Gut gebrauchen können den Anstich-Kalender fürs Smartphone mittlerweile über 10 000 Leute. So oft wurde in den drei App-Stores zusammen (Apple, Google und Windows) die "BockBier App Bamberg & Landkreis" heruntergeladen. Sie kostet nichts und verlangt keine Berechtigungen vom Endgerät des Nutzers.Ein ganzer Block Post-it-Zettel reicht nicht aus, um das unterzubringen, was man heute darin findet. "Am Anfang musste ich mir alles selbst zusammensuchen: Brauereien per Mail anschreiben, telefonieren, mich bei Facebook und auf Web-Seiten schlau machen. Jetzt läuft das zu einem großen Teil fast von allein, ich bekomme sehr viele Termine gemeldet", sagt Christian Roith.In der App finden sich nicht nur Informationen rund um Bockbier und Bier im Allgemeinen, es gibt auch jedes Jahr eine Abstimmung über den Bockbieranstich-Favoriten (nur Bamberger Brauereien)."Abgestimmt werden kann bis einen Tag vor dem ersten Anstich in der Stadt. Dann ist niemand im Nachteil." Zur gewinnen gibt es keinen Preis - aber eine Urkunde für den Sieger-Brauereichef. Beteiligten sich 2013 knapp 600 App-Nutzer, waren es im vergangenen Jahr schon über 1600.Und wo geht der Terminspezialist selbst am liebsten hin? "Zum Bockbieranstich auf den Spezikeller. Da ist's besonders schön, wenn Schneeflocken fallen. Und im Land: zum Diller in Hallstadt."Bis zu zwölf Anstiche waren es in seiner Anfangszeit als Bockbierapp-Entwickler, rechnet der 39-Jährige zusammen. "Jetzt sind es nur noch drei bis vier. Man trifft zwar immer die selben Leute, aber dazu auch viele, die man das ganze Jahr über sonst nicht gesehen hat. Das ist wie auf der Sandkerwa."Das könnte man auch im Hinblick auf die die Menschentrauben, die sich vor manchem Lokal bilden, sagen: Wie auf der Sandkerwa. "Mich haben auch schon Brauereien gebeten, ihren Termin aus der Übersicht rauszunehmen, weil sowieso schon so viel los ist. Aber da muss ich Nein sagen. Denn dann heißt es, ,der macht eine App und hat diese wichtigen Termine nicht drin?'. Das geht nicht."Die großen Besucherzahlen sind manchmal auch die Kehrseite der Bockbieranstiche. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt listet Einsätze im Zusammenhang mit diesen Veranstaltungen nicht gesondert auf.Subjektiv habe es in der Vergangenheit jedoch weniger Einsätze als in der "Anfangszeit" der Bockbieranstiche gegeben, erklärt Polizeihauptkommissar Holger Düring."Dies lässt sich aus unserer Sicht unter anderem darauf zurückführen, dass die Stadt Bamberg den Veranstaltern entsprechende Auflagen für Bockbieranstiche macht. So wird zum Beispiel den Brauereien mittlerweile der Einsatz von gewerblichen Sicherheitsdiensten auferlegt."Diese machten ihre Arbeit so gut, dass es kaum noch zu Polizeieinsätzen komme. "So bleibt es mittlerweile aus, dass Besucher der Bockbieranstiche beispielsweise unkontrolliert auf der Königstraße herumtanzen und unnötig sich und andere gefährden.Natürlich lässt sich auch durch Sicherheitsdienste die eine oder andere Meinungsverschiedenheit zwischen Besuchern nicht vermeiden. Gerade dann nicht, wenn die Leute angetrunken nach Hause gehen."In Oberfranken dauert die Bockbiersaison am längsten: Von Ende September bis in den Mai, so hat "Bierland Oberfranken" recherchiert. Viele kennen den Anstich-Termin ihrer Hausbrauerei und vielleicht noch den der benachbarten Brauerei, aber was ist mit den anderen ?"Bierland Oberfranken" hat zusammen mit seinem Partner guidemedia Bamberg wieder die Termine aller Bockbieranstiche in Oberfranken recherchiert und sie in einer Veranstaltungsdatenbank ins Internet gestellt. Oberfranken hat damit einen einen lückenlosen Stark- und Bockbieranstich-Kalender.Die Termine der Bockbieranstiche finden sich beiAktuell sind es 70 Termine, es kommen immer wieder welche dazu. Einige Braumeister haben sich noch nicht festgelegt, aber auch diese Termine werden von Bierland Oberfranken ergänzt. Die Stark- und Bockbiere gibt es aber nicht nur am Tag des Anstichs. Je nach Brauerei reicht der Vorrat ein paar Wochen. Über 100 Stark- und Bockbiere gibt es in Oberfranken: ein Weltrekord.