Wie pflanzt man Knoblauch?

Dem Knoblauch (Allium sativum) geht es wie dem Sellerie oder der Aubergine: Er wird gemocht oder gehasst. Dabei hat er vielfältige Funktionen: Nicht nur, dass er gesund ist, er verfeinert auch das Essen und stärkt das Immunsystem. Was Knoblauch alles kann und was beim Pflanzen beachtet werden soll, verraten wir hier.



Wann pflanzen und ernten?

Setzen und Säen kann man den Knoblauch nicht nur im Februar, sondern auch schon Mitte Oktober. Der früheste Erntezeitpunkt ist dann Ende Juli. Eine weitere Möglichkeit ist es, Knoblauchzehen zu setzen. Dabei ist zu beachten, dass die Zehen gesund sind (kein Schimmelbefall oder Ähnliches) und sich somit zum Pflanzen eignen.



Wo pflanzt man Knoblauch?

Knoblauch kann im eigenen Garten gesetzt werden. Dazu braucht es erst einmal ein geschütztes und sonniges Plätzchen. Der Boden sollte durchlässig und voll von Nährstoffen sein. Gewässert sollte er ebenfalls werden. Mit der Spitze nach oben wird die Zehe dann in den Boden gepflanzt, etwa zwischen fünf und sieben Zentimetern tief. Der Abstand zwischen den einzelnen Samen beträgt mindestens zehn Zentimetern.

Die Beetpartner entscheiden unter anderem auch darüber, welchen Ertrag der Knoblauch bringt. Gurken, Tomaten, Karotten, aber auch Erdbeeren sind eine gute Kombinationsmöglichkeit.

Wer kein Beet zur Verfügung hat, kann beispielsweise auch auf einen Blumenkasten zurückgreifen. Staunässe darf jedoch nicht entstehen, deswegen ist es wichtig, dass das Wasser ablaufen kann. Gemüseerde, die man überall kaufen kann, eignet sich auch zum Pflanzen von Knoblauch.

Eine Lagerung des Knoblauchs ist möglich und erlaubt die Verwendung über Monate nach der Ernte. Zu beachten ist hierbei, ihn an einem trocken, dunklen und kühlen Ort aufzubewahren, der keinen größeren Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.



Anwendungsbereiche

Besonders zur Verfeinerung des Essens wird er verwendet: beispielsweise kann man Knoblauchbutter machen oder ihn in eine Soße geben.

Knoblauch wirkt auch bei Krankheiten. Ist eine Erkältung nicht weit, dann können Sie eine Knoblauchzehe als eine Art Bonbon verwenden. Wenn die Zehe keinen Geschmack mehr hat, spucken Sie diese aus und wiederholen das Ganze noch ein- bis zweimal. Kapseln sind ebenfalls erhältlich.

Knoblauch dient nicht nur zur inneren, sondern auch zur äußeren Anwendung. Neben dem rohen Knoblauch gibt es ihn auch noch als Tinktur. Knoblauch soll außerdem der Bildung verschiedener Krebsarten vorbeugen.

Äußerlich lässt sich der Knoblauch des Weiteren bei Warzen anwenden. Dabei werden Knollenscheiben mit einem Pflaster über Nacht auf der Warze befestigt. Diese Anwendung muss jedoch ein paarmal wiederholt werden, bis sich eine Wirkung zeigt.

Bei einem Insektenstich kann gepresster Knoblauch – mit Olivenöl vermischt – aufgetragen werden und über Nacht einwirken. Bei einer äußeren darf nur eine geringe Menge an Knoblauch verwendet werden. Denn bei längerem Kontakt mit der Haut, kann diese brennen, sich röten oder gar Blasen bilden.