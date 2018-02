Was man beim Erhaltungsschnitt von Beerensträuchern beachten sollte

Beim Erhaltungsschnitt von Beerensträuchern werden die ältesten Triebe von der Basis heraus genommen. Der Experte Jupp Schröder meint, dass ein früher Schnitt ein "Vergreisen" des Strauches verhindert. Es können sich dann leichter von unten her neue Triebe bilden.





Deshalb sollte man ältere Triebe abschneiden



Ein Abschneiden der Triebe im oberen Bereich würde sogenannte Besen erzeugen. Der aufsteigende Saftdruck von den Wurzeln drückt nämlich die "schlafenden Augen" an der Stelle heraus, wo der Schnitt einen Stau verursacht. So regt das Schneiden um die Winterzeit das Wachstum an, während der Sommerschnitt eine Bremswirkung hat.



Sträucher sind im Gegensatz zu Bäumen holzige Gewächse mit mehreren gleichartigen Stämmen, welche nur eine begrenzte und je nach Art, eine unterschiedliche Lebensdauer haben. Um ein Vergreisen zu verhindern, muss deshalb eine ständige Erneuerung von unten stattfinden. Dann erhält der Strauch eine fast ewige Jugend. Bei starkem Triebwachstum wirkt auch der Schnitt bei, oder während der Ernte bei Beerensträuchern regulierend.





Auch bei den Laubhecken darf schon die Schere angesetzt werden



Jetzt kommt auch eine gute Zeit, überalterte Laubhecken wie Liguster, Hainbuchen und Kornelkirschen bei frostfreiem Wetter zu verjüngen. Selbst ein starker Rückschnitt wird gegenwärtig gut verkraftet. Der in den nächsten Wochen von den Wurzel her aufsteigende Saft kann dann die schlafenden Augen mit Druck aus dem älteren Holz aufwecken. Dadurch entstehen neue Triebe, die von der Basis und innen heraus wachsen. Auch Lücken in einer Hecke kann man mit diesem Schnitt schnell wieder schließen.