Der Begriff „Solawi“ bezeichnet Höfe, die solidarische Landwirtschaft pflegen. Grundsätzlich geht es um die Idee, in gemeinsamer Arbeit einen landwirtschaftlichen Betrieb zu bewirtschaften und die Erzeugnisse aufzuteilen. Hierbei besteht die Möglichkeit, einen schon bestehenden Hof zu nutzen, oder eine neue Initiative zu gründen. Gestemmt wird der Hof selbst, die Ausgaben für Maschinen, Saatgut und potenziell nötige Gärtner oder Bauern durch die Gemeinschaft. Jedes Mitglied zahlt monatlich einen bestimmten Betrag und leistet so seinen Anteil zum Projekt. Dies muss nicht zwangsläufig ausschließlich in finanzieller Form sein, viele Lebensmittelkooperationen binden ihre Mitglieder aktiv ins Hofgeschehen ein. Eine rege Mitarbeit beim Bestellen der Felder, bei der Pflege der Pflanzen und Maschinen und beim Einbringen der Ernte sind feste Bestandteile des Mitgliedsbeitrages.Die Mitgliedschaft in einer Solawi-Gemeinschaft hat vielerlei Vorteile: Zum Einen winkt jedem Mitglied frisches, meist ökologisch angebautes, regionales und saisonales Gemüse. Zwar hat man hier nicht die Auswahl wie in einem Supermarkt, doch hat man genaue Informationen über Herkunft und Anbau der Pflanzen. Das Gemüse hat keinen weiten Weg hinter sich, sondern wird direkt vom Feld an die einzelnen Verteiler gebracht. Dort wird es gleichmäßig an alle Mitglieder verteilt. Neben den kulinarischen Vorzügen bietet die Solawi-Mitgliedschaft auch ideelle. Grundsätzlich geht es in der solidarischen Landwirtschaft darum, gemeinsam gegen den Konsumterror und die Verschwendung anzukämpfen. Man engagiert sich finanziell und aktiv, das heißt, jeder packt mit an. Ein solidarischer Hof kann nur dann funktionieren, wenn alle Mitglieder aktiv am Pflanzbetrieb teilhaben. Für viele Städter ist dies eine ganz neue Erfahrung. Wer nie auf einem Bauernhof war, weiß oft gar nicht, wo Lebensmittle herkommen und welche Arbeit in ihrer Herstellung steckt. Der solidarische Landbau bietet Einblicke und schafft eine Verhältnismäßigkeit zwischen Produkt, Preis und Qualität. Da selbst das Bio-Siegel ein Qualitäts-Indikator mit sinkender Güte ist, bleibt nur die Regionalität und die eigene Involviertheit in den Herstellungsprozess, um die Qualität der Ware zu garantieren. Und auch für Kinder, die in der Stadt groß werden, ist ein Solawi-Hof eine tolle Chance zu lernen, wo das Essen eigentlich herkommt. Zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten sind wichtige Schritte, die dem Kind die Zusammenhänge des Lebens anschaulich und verständlich machen. In der Solawi ist jeder willkommen, der Lust hat, selbst mit anzupacken. Ob säen, jäten, gießen oder ernten – es muss eigentlich immer irgendetwas getan werden.Im etwa 25 Kilometer von Bamberg entfernten Itzgrund gibt es seit diesem Jahr das Solawi-Projekt Büdenhof. Der Bauernhof mit eigenen Gänsen und einem Forellenteich hat 2015 eine Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft gegründet und versorgt seine Ernteteiler mit allem, was die Saison zu bieten hat. Um den Hof weiterhin zu tragen und dennoch biologisch anzubauen, hat sich der Inhaber zur Gründung einer Hofgemeinschaft entschlossen. Die Mitglieder des Büdenhofs zahlen einen Monatsbeitrag und erhalten im Gegenzug frisches, saisonales Biogemüse direkt vom Erzeuger. Wenn auch Sie Lust haben, einen regionalen Bauern zu unterstützen und wöchentlich köstliches Gemüse zu erhalten, können Sie sich auf der folgenden Website umfassend über den Büdenhof informieren und Kontakt aufnehmen: http://www.büdenhof.de/ Und auch in Bamberg ist momentan ein Solwai-Projekt in der Entstehung. Eine Interessengemeinschaft ist fleißig am Planen und sucht nach Land, das sich für eine Hofgemeinschaft eignet. Der Planungsprozess für eine Solawi kann sich über Jahre hinziehen, da zunächst die Rahmenbedingungen abgeklärt, Land gefunden, Maschinen gekauft und Saatpläne erstellt werden müssen. Das Bamberger Projekt hat schon einiges an Planung hinter sich und will 2016 in die eigene Produktion starten. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald die Solawi-Gruppe Bamberg an die Öffentlichkeit tritt.Die Vorteile einer Solawi auf einen Blick: konsequent ökologischer Anbau, strenge Einhaltung der Saisonalität, ausschließliche Verwendung samenfester Sorten, kurze Wege, kollektives Eigentum und die Möglichkeit, sich in den Herstellungsprozess der eigenen Nahrungsmittel zu integrieren. Diese Transparenz ist in der konventionellen Landwirtschaft kaum möglich. Vor allem Menschen, die in der Stadt wohnen und keinen eigenen Garten besitzen, profitieren ungemein vom Prinzip der solidarischen Landwirtschaft, da sie die Möglichkeit haben, sich fernab künstlich gestalteter Parks intensiv mit der Natur auseinanderzusetzen und selbst zu gärtnern.