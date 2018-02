Orchideen: Die richtige Pflege und pflegeleichte Gattungen

Die meisten Orchideen werden zu viel gegossen und gedüngt. Wie es richtig geht, weiß unser Experte Jupp Schröder. Beim Gießen ist darauf zu achten, dass die Pflanzen zwischendurch abtrocknen können. Zur Kontrolle steckt man einen dünnen Holzstab bis zum Boden in den Topf. Es wird erst dann gegossen, wenn auch das untere Drittel nicht mehr feucht ist. Das Wasser sollte unbedingt temperiert so wie kalk- und salzarm sein.





Diese Orchideenarten sind pflegeleicht



Orchideen sind bei weitem nicht so heikel, wie ihnen oft nachgesagt wird. Die Gärtner haben es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft anspruchslosere Sorten zu züchten. Längst ist die wunderbare Pracht der Tropen nicht nur den Reichen und Profis vergönnt. Anfängerpflanzen für den temperierten Wohnraum mit Ostwest- bis Nordfenster sind vor allem Phalaenopsis. Sie blühen leicht und ihre Blüten halten sehr lange. Am West- und Südwestfenster fühlen sich dagegen Cattleya und viele Dendrobien wohl.