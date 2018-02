Gliederkakteen: Zu diesen Zeiten brauchen sie Wasser

Gliederkakteen brauchen, wie alle anderen Stachelhäuter und Sukkulenten lang anhaltende Ruhezeiten. Das Abwerfen der Glieder ist ausschließlich auf zu viel Feuchtigkeit zurückzuführen. Auf keinen Fall dürfen Gliederkakteen so oft und so viel wie Alpenveilchen gegossen werden.





So sollte man den Kaktus gießen

Normal blühen Gliederkakteen um Weihnachten oder Ostern. Das bedeutet, mindestens vier Wochen nach der Blüte darf der Pflanze kein Wasser gegeben werden und dann wieder regelmäßig vorsichtig gießen. Anschließend beginnt die zweite Ruhezeit, die etwa sechs Wochen dauern sollte. Sie ist im September beim "Weihnachtskaktus" und Ende Januar Anfang Februar beim "Osterkaktus" vorteilhaft. Die Blätter können in der Ruhezeit ruhig ein wenig schrumpelig werden. Bald zeigen sich dann die runden Blütenknospen an den Gliederenden.