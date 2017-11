Christrosen: Wie pflegt man sie richtig?

Manch einer kauft sich Schnittblumen im Discounter, um dem trüben Wetter wenigstens in der Wohnung einen bunten Farbklecks entgegenzusetzen, der andere hofft endlich auf Frühling. Die Christrose gehört zu den Blumen, die sich von kalten Temperaturen nicht abhalten lassen und stellt auch im Winter ihre volle Blütenpracht zur Schau.



Vorkommen

Die Christrose, auch als Schneerose bekannt, gehört zu den Wildblumen und entfaltet ihre Blüten von Januar bis März in Weiß oder einem schwachen Rosa. Es gibt sie sowohl in freier Wildbahn als auch als Topfpflanze.



Wie muss man Christrosen pflegen?

Da man die Schneerose in Gärtnereien im Topf kaufen kann, ist sie auch in der Wohnung haltbar. Dort bevorzugt sie einen kühlen und trockenen Standort.

Da es in der Wohnung wärmer ist als draußen, muss beim Aussiedeln der Pflanze in den eigenen Garten beachtet werden, diese erst an die veränderten Temperaturen zu gewöhnen. Daher sollten Sie damit nicht allzu lange warten. Suchen Sie zuerst einen geschützten Platz für die Pflanze, um diese zu aklimatisieren, bevor Sie sie in den Garten pflanzen. Der Boden sollte kalkhaltig und aufgelockert sein, damit sich keine Staunässe bilden kann. Diese sollte vermieden werden, da der Winterblüher darauf negativ reagiert. Halbschatten ist ebenfalls zu empfehlen. Da die Christrose giftig ist, sollten Sie bei der Pflege Gartenhandschuhe benutzen. Generell darf jedoch nicht allzu viel gegraben oder gehackt werden, da die flache Wurzel sehr empfindlich ist.

Ist der Boden perfekt, kann auf ein Düngen verzichtet werden. Entscheiden Sie sich dafür, dann düngen Sie diese am besten bei voller Blüte und mit Trockendünger.



Wussten Sie das schon?

Die Christrose ist auch unter dem Namen Nieswurz bekannt. Dieser kommt daher, dass aus ihren dunklen Wurzeln der Schneeberger Schnupftabak hergestellt wurde, zu Niespulver werden diese immer noch verarbeitet. In der Antike wurde die Pflanze aufgrund ihrer giftigen Inhaltsstoffe auch als Waffe gegen Feinde eingesetzt – zum Beispiel um Trinkwasser zu vergiften. Gestorben sind sie nicht daran, aber man bekam dadurch durchfallähnliche Erkrankungen. Im Gegensatz dazu fungierten die Inhaltsstoffe auch als Arznei. Selbst heute noch wird die Pflanze im Arzneibereich angewendet.