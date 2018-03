Bei Schnee und Frost: Pflanzen sind im Boden gut geschützt

In der kalten und dunklen Jahreszeit ist tröstlich zu wissen, dass die Pflanzen im Frühling zu neuem Leben erwachen. Sie haben in der Vegetationszeit ihre Arbeit getan und uns lange mit ihren Blüten und Blättern Freude geschenkt. Darüber sollten wir dankbar sein.



Pflanzen sammeln Kräfte

Der Winter ist für die Pflanzen wie ein Atemholen und Kräftesammeln. Somit ist der Garten für den Hobbygärtner kein trauriger Anblick, wenn Schnee und Frost in ihm Einkehr halten. Geschützt im Boden warten die Blumenzwiebeln und Stauden auf ihren grandiosen Auftritt in einer wärmeren Zeit. Ein neues Leben halten auch Bäume und Sträucher in den Knospenhüllen bereit. Der aufmerksame Gärtner weiß auch, dass sich in den Pflanzen im Winter intensive Prozesse abspielen und jede Jahreszeit für die Natur von Bedeutung ist.



Kein Winterschlaf für Bienen

Bienen halten keinen Winterschlaf, wie mache glauben. Sie wärmen sich auf, indem sie sich in ihrem Stock ganz eng aneinanderdrängen. Tausende von Bienenkörpern bilden eine sogenannte Wintertraube. Sie zittern sich praktisch warm. Dazu brauchen die Bienen viel Energie. In der Traube ist es etwa 35 Grad warm, auch wenn es draußen zehn Grad Minus herrscht. Außerhalb der Traube ist es kühler. Deshalb gibt es einen laufenden Schichtwechsel. Nur die Königin bleibt immer in der Mitte. Schon im Februar gibt es meistens an warmen Tagen den ersten Reinigungsflug.