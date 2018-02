Ab 1. März verboten: Hecken und Bäume noch schnell im Februar stutzen

Warum ist das Schneiden von Hecken und Bäumen ab März verboten?





Was darf ich in meinem Garten tun?





Welche Strafe droht mir, wenn ich dagegen vestoße?



Gartenbesitzer und andere Hobbygärtner müssen sich beeilen: Hecken und Bäume dürfen nur noch bis zum 28. Februar geschnitten werden. Ab dem 1. März gilt bis Oktober ein bundesweites Verbot. Festgelegt ist das Verbot solcher Arbeiten im Bundesnaturschutzgesetz. (§ 39 BNatSchG)Das Bundesnaturschutzgesetz regelt, dass das grundlose Schneiden von Hecken und Bäumen ab März verboten ist, da Bäume und Sträucher Lebensraum für Wildtiere und Pflanzen bieten. Der Lebensraum darf nicht zerstört werden - Ausnahmen sind besondere Gründe. Grundsätzlich verboten ist aber das "auf den Stock setzen" von Hecken, Bäumen und Sträuchern.Sollten Vögel in einem Baum oder Strauch nisten, darf zu keiner Zeit ein Hecken- oder Baumschnitt vorgenommen werden.Gartenbesitzer dürfen Bäume fällen, auch zwischen März und Oktober, wenn die kommunale Baumsatzung es gestattet. Kranke Gehölze dürfen immer entfernt werden. Kleinere Zuschnitte für Form und Pflege dürfen aber auch zwischen März und Oktober vorgenommen werden, allerdings nur, um den Zuwachs einzugrenzen. Die wild wuchernde Hecke etwas zurückschneiden, ist also auch im Sommer erlaubt. Aber Vorsicht: Immer nach Nistplätzen Ausschau halten!Wenn die Verkehrssicherheit gefährdet ist, muss man hingegen tätig werden, also wenn ein Baum oder eine Hecke auf den Gehweg zu stürzen drohen oder nach einem Unwetter umgefallen sind.Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind eine Ordnungswidrigkeit. Die Geldstrafe hierfür beträgt bis zu 10.000 Euro.