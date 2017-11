Elegant sehen sie aus, mit den großen Blüten und den auf dem Wasser schwimmenden Blättern: Seerosen verzieren den Teich im Garten. Wie man sie behandeln muss und was es zu beachten gibt, verraten wir hier.



Wie pflanzt man Seerosen?

Seerosen lassen sich schon vorgezüchtet kaufen und können etwa ab Mai gepflanzt werden. Zu unterschieden ist zwischen der Blüten- und Blattfarbe, der benötigten Wassertiefe und der Wasseroberfläche. Zudem gibt es winterharte Pflanzen und welche, die im Herbst aus dem Teich genommen werden müssen. Sonne mögen die Seerosen jedoch alle.

Die Pflanze befindet sich oft in einem Pflanzkorb, der je nach Wurzeltypus entweder breit oder schmal und tief ist. Dieser sollte aus Plastik sein, damit er nicht verrotten kann. Außerdem hat man es so leichter, die nicht winterharten Pflanzen im Herbst aus dem Wasser zu nehmen.

Im Gartencenter kann man spezielle Seerosenerde kaufen. Sind die Pflanzen nicht winterhart, sollte man sie erst setzen, wenn es am Tag eine Wassertemperatur von um die 20 Grad hat. Zudem ist es gut, die Pflanzen erst an das Wasser zu gewöhnen und sie nicht direkt in die eigentliche Tiefe zu setzen.



Wann blühen sie?

Wie lange und wann eine Seerose blüht, ist von der Sorte abhängig. Manche entfalten ihre Schönheit in der Nacht, die meisten jedoch am Tag. Die Seerosensorten blühen in Weiß, Rot, Rosa oder Gelb, die einzelnen Blüten nur ein paar Tage.



Wer frisst Seerosenblätter?

Blattkäfer, Blattläuse oder der Seerosenzüngler sind den Seerosen nicht wohlgesonnen. Das Getier, das für die Pflanzen schädlich ist, lässt sich meist mit Wasser abspülen und entfernen.



Warum schwimmen Seerosen auf dem Wasser?

Dass die Seerose auf dem Wasser schwimmen kann, liegt unter anderem an der Beschaffenheit ihrer Blätter. So befinden sich Kammern aus Luft im Gewebe der Blätter und Stängel, die das Grüne auf dem Wasser treiben lassen. Auf den wachsartigen Blättern kann das Wasser abperlen. Zudem atmet die Pflanze nur durch die Blattoberseite. Die Stängel, an denen die Blätter befestigt sind, sind elastisch und biegsam, wodurch sie sich an das Wasser anpassen können.