Was pflanzt man im Mai?

Der Mai bedeutet endlich Frühling – wenn denn erst einmal die Eisheiligen (11.-15. Mai 2016) vorbei sind. Und genau darauf ist im Folgenden zu achten: Wenn Sie direkt in den Garten aussäen wollen, sollte das erst nach den Eisheiligen stattfinden. Beim Vorziehen in Blumentöpfen muss diese Regel nicht beachtet werden. Sollte der Frost sich dennoch zurückmelden, dann schützen Sie Ihre Pflanzen rechtzeitig mit einem Vlies.



Ziergarten

Beginnen wir mit dem Ziergarten, schließlich soll es schön aussehen, wenn wir aus unserem Fenster schauen. Wer Rasen säen möchte, sollte das nun tun. Achten Sie darauf, dass dieser in Trockenperioden genug Wasser bekommt. Am besten dann alle zwei Tage wässern. Gießen müssen Sie generell, denn nach den warmen Tagen brauchen die Pflanzen ausreichend Wasser.

An einem Blumenbeet lässt sich auch arbeiten. Haben jetzt die Tulpen ihre Arbeit fast erledigt, ist es Zeit, andere Blumen zu pflanzen. Wie wäre es mit Gladiolen oder Ringelblumen?



Nutzgarten: was pflanzen?

Wenn wir ehrlich sind, ist das doch mit das Schönste an einem Garten: Das Flanieren durch das eigene Grünstück und zwischendurch einmal dieses und jenes naschen. Um das auch in Zukunft machen zu können, muss gesät werden: Gurken, Kohl, Kürbis, Rote Beete, Salat, Brokkoli, Paprika, Tomaten oder Zucchini. Manches haben Sie vielleicht schon in Blumentöpfen vorgezogen. Dann kann es nun ins Beet gesetzt werden. Nur bitte erst dann, wenn es nicht mehr friert.

Wollen Sie im Winter Rosenkohl ernten, wird es Zeit, diesen jetzt zu pflanzen – jedoch nicht in ein Beet, in das Sie schon im Vorjahr Kohl gepflanzt hatten.

Radieschen lassen sich ebenfalls aussäen und das sogar alle paar Wochen. An diesem Gemüse wird es Ihnen dann in der Saison auf jeden Fall nicht mangeln. Der Salat ist also gerettet.



Kräutergarten

Zum Kochen reicht natürlich nicht nur das eigens angepflanzte Gemüse. Zum Verfeinern sind auch Kräuter nötig. Diese können nun auch angebaut werden: Kapuzinerkresse für den Tomate-Mozzarella-Salat, Basilikum für die Pizza und Majoran zum Verfeinern einer Suppe.



Was muss zurückgeschnitten werden?

Die Kiwi-Pflanze sollten Sie Ende des Monats zurückschneiden, vorausgesetzt sie sind großfruchtig. Geschnitten werden müssen auch Goldregen, Flieder oder Rhododendron. Letztere jedoch nur, wenn sie in Form gebracht werden sollen. Das geschieht dann direkt nach der Blüte. Vor der Blüte ist der richtige Zeitpunkt für einen radikalen Rückschnitt. Pfirsichbäume ebenfalls schneiden.

Beim Säen sollten Sie immer den idealen Standort der einzelnen Pflanzen beachten. Erkundigen Sie sich vorher zudem, welche Gemüsesorten sich gegenseitig begünstigen.