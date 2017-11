Was ist Lungenkraut?

Am bekanntesten ist das echte, beziehungsweise gefleckte Lungenkraut (Pulmonaria officinalis). Auf feuchtem Kalkboden wächst das Lungenkraut am besten. Zu finden an Waldrändern oder halbschattigen Laubwäldern, entfaltet die Pflanze zwischen März und Mai ihre volle Blütenpracht. Diese ähnelt der Schlüsselblume, die ebenfalls trichterförmige Blüten besitzt. Ihre Stängel sind behaart und die meisten Blätter sind weiß gefleckt. Das Kraut gehört zu den Raublattgewächsen und ist auch unter anderem unter den Namen Lungenwurz, Fleckenkraut, Hirschkohl oder Himmelschlüssel bekannt. Das indische Lungenkraut gehört in eine andere Familie.



Pflege

Das Lungenkraut ist ein Bodendecker, der auch im Herbst in den Garten gepflanzt werden kann. Ein halbschattiger bis schattiger Ort ist dafür optimal. Der Boden sollte feucht, jedoch nicht nass sein. Trockenheit sollte vermieden werden.

Gesät oder gepflanzt wird das Kraut im März oder April. Im Mai wird das Kraut nach der Blütenzeit zurückgeschnitten, damit es neu austreiben kann. Bis auf den Boden wird er jedoch erst im Herbst zurückgeschnitten. Zwischen den einzelnen Pflanzen sollte ein Abstand von mindestens 15 Zentimetern eingehalten werden. Das Kraut erreicht eine Höhe von etwa 25 Zentimetern und ist eine mehrjährige und winterharte Pflanze. Von Krankheiten wird sie selten befallen.



Wie verwendet man Lungenkraut?

Das Kraut beinhaltet Stoffe wie Saponine, Kieselsäure und Allantoin. Es kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden. Äußerlich wird es bei Wundheilung verwendet. Daneben hilft die Pflanze auch bei Husten, Halsentzündung, Erkältung, Nierenbeckenentzündung oder Durchfall.

Aus den getrockneten Blättern des Gewächses wird Tee hergestellt. Die Blätter hierfür kann man entweder selbst sammeln oder kaufen. Dieser Tee hilft besonders bei Atemwegbeschwerden, da das Kraut mild und lösend wirkt. Aber auch bei Blasenbeschwerden und Erkältung wird er angewendet. Als Saft und Tinktur ist die Heilpflanze ebenfalls erhältlich.

In der Küche kommen die jungen Blätter des Lungenkrauts auch zum Einsatz, und zwar in Salat und Suppe. Die älteren Blätter lassen sich zu einer Art Spinat zubereiten.