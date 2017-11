Säubern, düngen, mähen

Der Frühling steht vor der Tür und die Temperaturen klettern langsam nach oben - ideale Bedingungen um in die Gartensaison zu starten. Doch durch die Ruhephase im Winter reduzieren die Gräser stark ihren Stoffwechsel und damit den Zuwachs.

Zusätzlich sterben alte Halme ab und die Rasenfläche erscheint im Frühjahr eher braun bis gräulich. Um im Sommer einen saftig grünen und gesunden Rasen nutzen zu können, ist die richtige Pflege in den Wochen nach dem Winter unerlässlich. Erster Schritt nach der grauen Jahreszeit sollte die gründliche Säuberung des Rasens sein. Sobald der letzte Schnee abgetaut ist und die Temperaturen auch nachts im positiven Bereich bleiben, wird die gesamte Rasenfläche mit einem Rechen von liegengebliebenem Herbstlaub und kleinen Ästen befreit. Da sich vor allem unter Laub oft feuchte Stellen bilden, muss der Fläche nach dem Abrechen unbedingt genügend Zeit zum Trocknen gegeben werden.

In einem zweiten Schritt wird etwa ab Mitte März durch eine Düngung die Triebkraft der Gräser aktiv unterstützt. Nach der langen Winterpause muss dem Rasen eine ausreichende Nährstoffversorgung durch stickstoffbetonten Rasendünger gewährt werden. Geeignete Düngemittel werden besonders in dieser Jahreszeit im Baumarkt angeboten. Aber auch der Kompost vom eigenen Komposthaufen liefert die nötigen Nährstoffe für das Rasenwachstum, jedoch sollte er vor dem Aufbringen gesiebt werden. So gelangen nur die bereits vollständig zersetzten Stoffe in den Boden. Eine Düngung bei bedecktem Wetter und baldigem Regen hilft bei der Nährstoffaufnahme.



Nur trockenen Rasen vertikutieren

Teile von abgestorbenen Pflanzen, Reste vom Schnittgut, Moos und flachwachsende Unkräuter verdichten sich mit der Zeit zum Rasenfilz. Um für eine bessere Durchlüftung, Wasser- und Düngeraufnahme zu sorgen, empfiehlt es sich, den Rasen rund zwei Wochen nach der Düngung zu vertikutieren.

Hierbei wird mit spitzen Messern die Grasnarbe leicht aufgeritzt. Für die meisten privaten Rasenflächen eignet sich ein elektrischer Vertikutierer, bei welchem die Messer so eingestellt werden sollten, dass die Narbe nicht mehr als zwei bis drei Millimeter tief eingeritzt wird.

Zu beachten ist vor allem, nur auf trockenen Rasenflächen zu vertikutieren, da ansonsten leicht die komplette Grasnarbe herausgerissen werden könnte. Danach sieht der Rasen meist etwas ramponiert aus, unterstützt durch die vorherige Düngung wächst er jedoch schnell wieder nach. Unter Umständen entstandene Lücken werden einfach mit frischen Rasensamen aufgefüllt. Gut zu wissen: Man kann auch in umgekehrter Reihenfolge düngen und vertikutieren. Es dauert dann nur etwas länger, bis die Grasnarbe sich wieder komplett geschlossen hat.

Nachdem der Rasen wieder vollständig getrocknet und das Gras gewachsen ist, kann der erste Schnitt vorgenommen werden. Um die Halme nicht zu stark zu verletzen, müssen mindestens drei Zentimeter stehen gelassen werden. Anstatt immer wieder tief herunter zu mähen, sollte lieber häufig und in regelmäßigen Abständen geschnitten werden. So wird auch die Dichte des Rasens gefördert, da die Grashalme neue Seitentriebe und Ausläufer bilden. Sophie Gürtler