Mit bezaubernden Blüten düngen

Lupinen sind wahre Naturtalente. Anstatt den Boden zu plündern, beschenken sie ihn mit natürlichen Nährstoffen. Einer Legende nach hat eine Frau, die die Welt verbessern wollte, überall Lupinensamen verstreut. Aus den wenigen Blumen wurden ganze Felder aus Farbe und Schönheit. Aber der eigentliche Vorteil: die Pflanzen düngen den Boden. Mithilfe von stickstoffsammelnden Bakterien fügen sie der Erde auf ganz natürliche Art und Weise wichtigen Stickstoff zu. Endlich ein Dünger, der auch noch einen tollen Nebeneffekt hat - er sieht wunderschön aus.

Lupinen sind ideale Gründünger, denn sie beschatten schnell den Boden, lockern ihn bis in tiefe Schichten und sammeln dazu noch Stickstoff aus der Luft, der nach ihrem Vergehen weitere Pflanzen ernährt. In Symbiose mit Bakterien wandeln sie den Stickstoff aus der Luft um und lagern ihn in zahlreichen Knöllchen an den Wurzeln ein. Stirbt die Pflanze ab oder ist sie kleingehäckselt in den Boden eingearbeitet, wird der Stickstoff wieder freigesetzt und kommt anderen Pflanzen zugute.



Ideale Aussaatzeit von März bis Mai

Mit wunderschönen Blüten in Rot-Weiß und Lila-Weiß schmücken sich die langen Rispen der Lupinen-Mischung "Avalune Bicolour". Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 40 Zentimetern und blühen den ganzen Sommer lang von Juni bis August. Die Mischung eignet sich sowohl für Beete, Hochbeete und Kübel. In größeren Flächen ausgesät, vermitteln die standfesten Pflanzen eine Idee von den weiten Prärien Nordamerikas, wo die ursprüngliche Wildart zu Hause ist.

Lupinen sind auch tolle Schnittblumen für einen bezaubernden Blumenstrauß. Dazu werden die ca. 10 Zentimeter großen Blüten knospig abgeschnitten und sofort ins Wasser gestellt. Nach kurzer Zeit blühen sie auf und verzaubern mit ihren zarten Blüten.

Die ideale Aussaatzeit ist von März bis Mai direkt ins Beet. Die Pflanzen mögen einen sonnigen Standort. Von Juni bis August schmücken sie sich mit ihren zauberhaften Blüten.