Schon als Kind hat man Kirschen gerne gegessen. Was gibt es auch schöneres, als im Garten herumzuspazieren und die eigens gepflanzten Früchte zu verspeisen? Was man alles aus Kirschen machen kann und wie man den Baum pflegen muss, verraten wir hier.



Wie Kirschen pflücken?

Eine Variante ist das Pflücken mit der Hand, eine andere die mit dem Obstpflücker. In jedem Fall sollte der Stiel der Kirsche an dieser bleiben, wenn sie vom Baum genommen wird. Das hat den Vorteil, dass der Kirschsaft nicht entweichen kann. Dadurch wird die Frucht beim Waschen nicht matschig.



Wieso platzten Kirschen auf?

Wenn es regnet, kann es sein, dass die reifen Kirschen am Baum aufplatzen. Das hat den Grund, dass der Zuckergehalt der Kirsche zu diesem Zeitpunkt besonders hoch ist und das Regenwasser anzieht. Wenn das Wasser nun in die Kirsche gelangt, erhöht sich in dieser der Druck, da das Wasser nicht wieder austreten kann, und die Haut platzt auf.



Was kann man aus Kirschen machen?

Kirschen kann man entweder sofort verzehren oder noch ein paar Tage an einem kühlen Ort – wie im Kühlschrank oder dem Keller – lagern. Dabei sollten Sie jedoch ein Gefäß wählen, in dem die Kirschen genug Platz haben, sodass sie nicht gequetscht werden und keine Druckstellen bekommen können.

Das Obst lässt sich auch einfrieren oder weiterverarbeiten. Ob auf den Kuchen, in den Quark, als Marmelade, Eis oder Saft – Kirschen sind vielseitig einsetzbar. Wer beim Entkernen oder beim Zubereiten rote Hände bekommt, dem hilft Zitronensaft. Damit kann man übrigens nicht nur die Farbe an den Händen wegbekommen, sondern auch die auf der Küchenplatte.



Wann Kirschbäume zurückschneiden?

Kirschbäume müssen, wie andere Obstbäume auch, zurückgeschnitten werden. Dies sollte nach der Ernte passieren. Junge Bäume hingegen werden nicht zurückgeschnitten.

Die Kirschbäume werden nach der Ernte ausgelichtet: Nicht nur kranke und morsche Äste müssen entfernt werden, sondern auch Zweige, die sehr eng stehen oder herausragen. Dadurch bekommt die Baumkrone wieder mehr Licht. Wenn ein Trieb bereits Kirschen getragen hat, wird dieser an seiner Verzweigung abgeschnitten. Schnittwunden werden mit Wundverschluss versehen.