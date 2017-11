Gartengestaltung im Haus

Je wärmer es wird, desto mehr zieht es die Menschen nach draußen: in den Park, auf die nächstgelegene Wiese oder eben in den Garten. Viele jedoch besitzen keinen eigenen Garten. Für diejenigen gibt es verschiedene Möglichkeiten.Wer einen eigenen Balkon hat, und sei er noch so klein, kann sich hier seine eigene Oase erschaffen. Neben geeigneten Möbeln (das kann nur ein Liegestuhl, bei mehr Platz ein Tisch mit Stühlen sein) sind auch die richtigen Pflanzen ausschlaggebend. Damit das richtige Gartenfeeling aufkommt, sollten Sie eine Mischung aus Grünpflanzen und bunten Blumen haben. Farbe heitert die Stimmung auf und zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht.Sie können zum Beispiel Blumenkästen bepflanzen. Hier eigen sich besonders Begonien, Chrysanthemen, aber auch Erdbeer-Pflanzen oder Kräuter – je nach Standort und verfügbaren Platz. Außerdem gibt es spezielle Gemüsepflanzen und –samen, die extra für den Balkon geeignet sind. Sollten die Blumenkästen nur aus Draht gebogen sein, dann lassen sich darin auch Blumentöpfe nebeneinanderstellen. Außen können Sie zudem eine Lichterkette anbringen.Einen Balkon hat nicht jede Wohnung. Bei wem dies zutrifft, der muss sich den Garten ins Haus holen. Also entweder aufs Fensterbrett oder auf den Tisch oder das Regal. Kräuter können auch im Haus gezüchtet werden (siehe hier ). Kakteen sind ein Dauerbrenner, Schnittblumen holen den Frühling ins Haus, verwelken aber auch recht schnell. Auf die Fensterbretter lassen sich Blumen wie Alpenveilchen, Primel, Usambaraveilchen, aber auch Sukkulenten oder palmartige Pflanzen. Je nach Standort (schattig oder sonnig). Gerade trendig sind auch Zamioculcas, Zyperngras und Rhipsalis. Zierspargel geht auch immer.Es gibt auch die Möglichkeit, sich den Garten an die Wand zu holen. Wie das geht? Indem Sie Vertical Gardening betreiben. Das sind sozusagen bestimmte Rahmen, die mit Pflanzen gefüllt werden. Schauen Sie einmal hier.