Gartengestaltung: Das Hochbeet

Die Gründe für ein Hochbeet können unterschiedlich sein: Ältere Menschen oder welche mit Rückenproblemen können hier besser gärtnern, da das Beet, wie der Name schon verrät, nach oben gelegt wird, also erhöht ist. Je nach Höhe kann dann entweder im Stehen (etwa 90 Zentimeter Höhe) oder sogar im Sitzen (etwa 60 Zentimeter Höhe) das Beet bestückt werden.Zudem lässt sich ein Hochbeet auch auf einer Terasse oder einem Balkon errichten und, falls gewünscht, sogar in einer mobilen Form mit Rädern. Einen Vorteil hat man dadurch, dass nun das Beet verschiebbar ist und man bei möglichen Platzproblemen es an eine andere Stelle schieben kann.Da das Hochbeet vom Boden des Gartens unabhängig ist, lässt es sich fast überall problemlos einrichten (auch bereits bekannt beim Thema Urban Gardening ). Dort lässt sich der eigene Gemüse- oder Obstgarten, aber auch Kräuter selbst anpflanzen. Außerdem kommt Ungeziefer, wie Schnecken oder Mäuse, nicht so schnell an die Samen. Die beste Zeit zum Anlegen sind Frühling oder Herbst, jedoch ist es fast das ganze Jahr nutzbar. Außerdem sind höhere Erträge als in einem flachen Gartenbeet zu erwarten.Ein Hochbeet wird in einer festen Rahmenkonstruktion errichtet. Das beliebteste Material ist wahrscheinlich Holz. Hierfür eignen sich besonders Lärche, Robinie, Douglasie oder Kiefer.Neben Holz werden auch andere Materialien verwendet wie Kunststoff, Metall, Edelstahl, Gabonien (das sind vorgefertigte Metallkörbe) oder Naturstein. Letzterer ist besonders robust und widerstandsfähig. Kokosmatten werden zwar auch manchmal genutzt, jedoch muss man diese alle drei bis fünf Jahre erneuern. Wer das nicht möchte, entscheidet sich lieber für eines der anderen Materialien. Wer handwerklich nicht begabt ist, kann sich eines der vorgefertigten Beete im Baumarkt kaufen. Oder einen Bausatz, der dann nur noch zusammengesetzt werden muss.Der ausgewählte Standort sollte sonnig sein und in Nord-Süd-Richtung platziert werden. Ansonsten lässt sich ein solches Beet im Garten, aber – wie oben bereits erwähnt – auch auf einer Terasse oder einem Balkon errichten. Zu beachten ist allerdings, dass ein Hochbeet mehr Wasser benötigt als ein normales Gartenbeet. Ein Wasseranschluss in der Nähe ist also sinnvoll.Außerdem sollte der Untergrund eben sein sowie so gewählt, dass von allen Seiten auf das Beet zugegriffen werden kann.Wenn man sich für das eigenständige Errichten eines Hochbeets entscheidet, dann sind verschiedene Materialien nötig, bevor man endlich mit dem Bau loslegen kann. Benötigt werden: Werkzeug, Schrauben, Holzplatten (zwischen 2,5 und 5 Zentimetern breit), Kaninchengitter oder Maschendraht (dieser muss jedoch fein sein), Teichfolie und zur Stabilisation entweder Pfosten oder Hölzer für die Kanten. Dann noch etwas Holzschutzfarbe und los geht`s.Eine weit verbreitete Größe ist die mit 1,20 Metern Durchmesser. Der Vorteil hierbei ist nämlich, dass das ganze Beet noch leicht zu erreichen ist und es somit beim Gärtnern keine Probleme gibt. Ist das Beet länger, dann müssen Sie seitlich Pfosten anbringen, die die ganze Konstruktion stabiliseren.Kräuter oder Gemüse, also Nutzpflanzen, finden häufig den Weg in das Hochbeet. Aber auch Zierpflanzen werden oftmals gewählt.Im ersten Jahr ist der Nährstoffgehalt im Beet sehr hoch (kommt auf die Erde drauf an, die man da nutzt), weshalb dort Pflanzen angebaut werden sollten, deren Nährstoffbedarf ebenfalls hoch ist. Dies sind beispielsweise Lauch, Sellerie, Zucchini, Gurken oder Tomaten. Im darauffolgenden Jahr kommen dann die Mittelzehrer zum Zuge, gefolgt von den Schwachzehrern.Wichtig ist beim Säen oder Bepflanzen, dass das gewählte Gewächs auch mit den anderen Pflanzen harmoniert und sie sich gegenseitig begünstigen (Mischkultur) oder zumindest nicht am Wachstum hindern. Ein Beispiel für eine gute Kombination wären Tomaten mit Zucchini, Kopfsalat und Petersilie. Kartoffeln oder Gurken sollten nicht mit Tomaten zusammengesetzt werden, da sie sich gegenseitig nicht begünstigen.Wer nun selbst ein Hochbeet errichten möchte, findet zahlreiche Anleitungen im Internet.