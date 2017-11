Garten: Trends und Messen

Blumen und Sträucher

Farbige Blumen sind gefragt, auch einmal bunt zusammengewürfelt. Diese Farbtupfer sehen im heimischen Garten nicht nur toll aus, sondern tun auch der Seele gut. Da es immer weniger Bienen gibt, liegt der Trend im Anbau und Anpflanzen von bienenfreundlichen Pflanzen, sodass diese zur Bestäubung beitragen können.



Unter freiem Himmel wohnen

Der Frühling und der Sommer nahen. Langsam, aber immerhin. Je wärmer es wird, desto mehr bekommt man das Bedürfnis, länger an der frischen Luft zu bleiben. Feiern werden nach draußen verlegt, Gartenarbeit als Ausgleich zum Alltag gesehen. Wohnaccessoires im Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse sind also unumgänglich. Wer mehr Platz hat, richtet sich eine Lounge im Freien ein. Materialmix ist modern, ebenso wie eine gute und wetterfeste Beleuchtung. Schließlich will man auch am Abend noch draußen sitzen können.

Alte Möbel oder Gartenhäuser werden durch einen neuen Anstrich verschönert. Dieses Thema ist ein Dauerbrenner, nicht nur beim Abnehmen. Immer mehr Menschen wollen wissen, woher das Essen kommt, das auf ihren Tellern liegt. Deswegen kaufen viele auf regionalen Wochenmärkten ein oder pflanzen Obst und Gemüse gleich selbst an. Kräuter gehören ebenfalls dazu (siehe auch hier). Ein natürlicher Dünger (beispielsweise aus Eierschalen) ist nötig. Auch Nachhaltigkeit, wie beispielsweise der Kompost, ist ein großes Thema. Sicher noch nicht bei jedem bekannt, werden vertikale Gärten (siehe hier) und Urbaner Gartenanbau immer mehr zum Trend. Bei Letzterem spielen auch die Nachhaltigkeit und der regionale Anbau eine Rolle.