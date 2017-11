Garten: Tipps für den April

Der April, der macht, was er will. Kein Grund, nicht bei den ersten Sonnenstrahlen hinaus in den Garten zu gehen und diesen für den kommenden Frühling und Sommer aufzupolieren. Was Sie genau im April machen sollen, verraten wir Ihnen hier.



Rasen vertikutieren

Oftmals finden sich im Rasen Unkraut und Moosstellen. Im Frühjahr lassen sich diese beim Vertikutieren entfernen. Dabei sollte der Rasen jedoch trocken sein. Wenn zuvor eine Düngung durchgeführt wurde, ist etwa zwei Wochen danach der richtige Zeitpunkt für das Vertikutieren. Denken Sie daran, vorher Ihren Rasen zu mähen, sodass das Gras nur noch etwas zwei Zentimeter hoch steht. Wenn Ihr Rasen nach dem Vertikutieren kahle Stellen hat, säen Sie gleich neuen aus.



Was pflanzt und sät man im April?

Bevor Sie säen und pflanzen können, muss das Beet darauf vorbereitet werden. Dazu wird alles Unkraut entfernt. Welke Blätter werden auch vom Beet und unter Sträuchern entfernt. Anschließend wird der Boden mit einer Harke aufgelockert und eventuell mit Kompost angereichert. Dieser muss jedoch vollkommen verrottet sein.

Ob Gemüse oder Blumen – im April wird so einiges ausgesät. Wer später etwas aus seinem Gemüsegarten ernten will, der sollte nun die Samen, beispielsweise für Rotkohl, Lauch und Zucchini, setzen. Kartoffeln, Gurken, Melonen oder Radieschen können ebenfalls gesät werden.

Gesetzt oder gesät werden können jetzt auch Sonnenblumen, Kornblumen oder sogar schon Ringelblumen.

Kübelpflanzen, die Sie im Haus überwintert haben, können Sie nun wieder nach draußen stellen. Dazu gehören beispielsweise Olive und Fuchsie. Achten Sie jedoch auf möglichen Frost. Tritt dieser ein, stellen Sie die Pflanzen wieder ins Haus.



Zurückschneiden

Auch Kräuter wie Salbei, Oregano, Thymian oder Lavendel sollten zurückgeschnitten werden – vorausgesetzt, diese Pflanzen sollten weiterhin buschig und voll wachsen. Etwa zehn Zentimeter über dem Boden schneiden Sie die Pflanzen zurück.

Der Pfirsichbaum erfreut sich ebenfalls an einem Rückschnitt vor der Blüte. Deshalb kürzen Sie die Triebe und lassen nur etwa drei Knospen für neue Triebe stehen. Außerdem sollte der Baum so beschnitten werden, dass das Licht gleichmäßig auf ihn fällt. Auch Buchsbaum sollte zurückgeschnitten werden, genauso wie Rosen.



Wohnen

Gartenmöbel können bei schönem Wetter ebenfalls schon aus dem Keller geholt werden. Beachten Sie jedoch hierbei, dass Sie entweder einen Schutz (wie beispielsweise eine Plane) gegen Wettereinflüsse haben oder die Möbel an einem überdachten Ort lagern. Das unbeständige Wetter im April kann sich negativ auf die Beschaffenheit der Möbel auswirken.