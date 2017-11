Ein Garten voller Kräuter

Ob für das Verfeinern von Speisen oder als natürliche Medizin – Kräuter sind beliebt und werden oft im eigenen Garten angebaut. Auf was man hierbei achten sollte und wie man sich eine eigene Kräuterecke anlegt, verraten wir hier.Im umgangssprachlichen Gebrauch ist ein Kräutergarten ein Teil des Gartens, in dem meist Küchen- und/oder Heilkräuter angepflanzt werden. Je nach Platz und Kräuterart können die Pflanzen aber nicht nur ins herkömmliche Beet, sondern auch in Keramiktöpfe oder Hochbeete gepflanzt werden, also perfekt auch für den Balkon oder die Terrasse.Grundsätzlich lässt sich überall ein kleiner Kräutergarten anlegen. Entscheidend ist nur der Standort. Viele Kräuter bevorzugen die Sonne (Vorsicht jedoch bei der Mittagssonne), ein paar jedoch wollen etwas Schatten (wie beispielsweise Petersilie, Schnittlauch oder Koriander). Zudem sollte der Boden nährstoffreich, wasserdurchlässig und somit locker sein. Das bedeutet, dass es sein kann, dass Sie diesen ab und zu auflockern müssen.Wie oft Sie die Kräuter gießen müssen, entscheidet die Art: Die meisten Kräuter brauchen nicht übermäßig viel Wasser, andere wie Petersilie und Schnittlauch hingegen viel.Der richtige Zeitpunkt zum Gießen ist entweder am Morgen oder am Abend. Auf keinen Fall sollten Sie in der Mittagshitze die Pflanzen gießen, da sonst die Blätter verbrennen könnten.Gut ist es die Kräuter zusammen in ein Beet zu pflanzen, die die gleichen äußerlichen Bedingungen erfordern. Sonneneinstrahlung, Bodenbeschaffenheit und Wasserzufuhr sollten also gleich sein.In einem Beet lassen sich so verschiedene Abschnitte bilden, die Sie durch Steine trennen können. Basilikum passt gut zu Rosmarin, Oregano zu Salbei und Schnittlauch zu Dill, wobei letzterer wiederum gut zu Petersilie passt. Salbei sollte jedoch nicht mit Minze gesetzt werden, Basilikum nicht zu Melisse, ebenso wenig wie Majoran zu Thymian.Bevor Sie Kräuter pflanzen, sollten Sie sich für die Sorten entscheiden, die Sie auch wirklich verwenden werden. Zu unterscheiden ist zwischen Kräutersorten, die einjährig oder mehrjährig sind. Einjährige Pflanzen sind beispielsweise Koriander, Dill, Majoran und Kresse. Petersilie, Salbei, Thymian, Schnittlauch, Rosmarin und Oregano hingegen sind mehrjährig.Wussten Sie, dass Sie Kräuter auch trocken und gegen gesundheitliche Beschwerden einnehmen können? Dazu finden Sie mehr in diesem Artikel: www.infranken.de/sv/wohnen/garten-trends/Kraeuter-Heilmittel-aus-dem-eigenen-Garten;art155593,1468680