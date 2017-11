Ein Fest für die Bienen

Sonnige Sommerfarben auf dem Balkon oder der Terrasse sorgen für gute Laune bei den Menschen, die sich dort niederlassen - und oft auch bei den Bienen, die auf der Suche nach Blüten sind. Ganz besonders gilt dies bei "BeeDance", einer orangeroten Schönheit aus der Familie der Korbblütler, die sich anschickt, Bayerns Gärten und Balkone zu erobern.

Sie wurde von den bayerischen Gärtnern zur "Pflanze des Jahres 2016" gewählt. Und das hat seinen Grund: Sie erfreut das Auge der Menschen und ist noch dazu eine bei Bienen und Schmetterlingen beliebte Pflanze.

Goldmarie oder Zweizahn, wird der Star des Sommers 2016 auf Deutsch genannt, sein botanischer Name ist Bidens, was ebenfalls Zweizahn bedeutet. Der Name Zweizahn weist auf die Form der Samen hin: Sie tragen zwei Hakenborsten, mit denen sie sich an Tierfellen oder Kleidern festhalten können. Der Name Goldmarie dagegen geht auf die gelbe Farbe zurück, die bei der Gattung Bidens am häufigsten auftritt. Die Sorte "BeeDance Painted Red" leuchtet goldgelb, ihre Blütenblätter - und das macht sie einzigartig - haben rote Spitzen, deren Farbton je nach Witterung variiert. Ein faszinierendes Schauspiel, das nie langweilig wird.

"BeeDance" ist dabei sehr robust und wächst üppig, alleine füllt sie ohne weiteres eine Ampel. Am allerbesten aber kommt sie in Begleitung anderer Pflanzen zur Geltung. Unter dem Namen "Willis Bienenparty" stellen Bayerns Gärtner deshalb eine Auswahl an Partnerpflanzen vor - immer mit dem Augenmerk darauf, dass diese ebenfalls für Bienen attraktiv sind. Grazil im Wuchs erhebt sich die Prachtkerze (Gaura lindheimeri) über die "BeeDance", stiehlt ihr aber mit ihrer zarten Farbe nicht die Show.

Auch der Duftsteinrich (Lobularia maritima) kann es in Wuchsstärke und Blütenreichtum mit "BeeDance" aufnehmen. Bayerns gärtnerische Fachbetriebe bieten zu diesem Zweck besondere, stecklingsvermehrte Sorten des Duftsteinrichs an, die anders als die aus Saatgut gezogenen Sorten den ganzen Sommer bis zum Frost durchblühen.

Wer es lieber bunt mag, der hat noch weitere Pflanzpartner vom Salbei über die Schoko-Cosmee bis zum Zauberglöckchen zur Verfügung. Wer dabei zusätzlich darauf achten möchte, welche Pflanzen Bienen, Schmetterlingen und anderen nützlichen Insekten Freude machen, hat dabei in der Gärtnerei ein große Auswahl. red