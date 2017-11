Ab in den Dschungel!

Helle oder dunkle Möbel?

Geeignete Pflanzen

Dekorative Lichtelemente

Beratung vom Profi

Verlosung beim Sommer-Dschungel-Festival!

Wie wäre es, wenn Sie jeden Tag gemütlich in tropischer Atmosphäre entspannen könnten? Einfach zur Tür raus und eine andere, grüne Welt betreten. Dies ist gar nicht so schwer, denn das Urlaubsfeeling können Sie mit einigen Tipps auch in Ihren eigenen Garten holen.Passende Sitzgelegenheiten sind das A und O für jeden Garten. Viele Gartenstühle und -sessel sind in Korb- oder Rattanoptik gehalten, welche wunderbar zum gewünschten Dschungel-Ambiente passt. Ob dunkel, weiß oder in der natürlichen Holzfarbe – in den Dschungel integrieren sich je nach Gusto alle Varianten. Möglich sind auch bequeme Bänke, zum Beispiel aus Messing mit einer hellen Polsterauflage. Auch die Holz- oder Korbvariante passt in die grüne Oase. Wer gerne im Liegen entspannt, für den empfiehlt sich eine Hängematte, entweder zwischen zwei Bäume gespannt oder mit eigenem Gestell. Ein besonderer Hingucker sind Tische im Baumstamm-Look, auf die Sie kleinere Dekoelemente platzieren können. Prinzipiell gilt, dass der Haupttisch von Stil, Größe und Höhe zu den Sitzmöbeln passen sollte. Dunkle Materialien und Lackierungen verschmelzen mehr mit dem Ambiente, während sich helle auf natürliche Weise absetzen und ein Stück weit das typische Gartenflair behalten. Die Entscheidung liegt also ganz bei Ihnen.Wer an den Dschungel denkt, denkt vielleicht an Palmen, verschlungene Pflanzen und hohe Bäume. Palmenartige Gewächse gehören zur pflanzlichen Standardausstattung für Ihren Dschungel. Es gibt sogar winterfeste Arten, die ganzjährig draußen überleben. Mehr tropisches Flair schaffen Zwergobstbäume mit Orangen, Limetten oder Zitronen und die Rosa Zwergbanane. Der Platz wird noch praktischer genutzt, wenn Sie viele heimische Gemüsesorten im Terrakotta-Blumentopf dazustellen. Diese Bäumchen und Pflanzen vertragen allerdings keinen Frost. Um Ihren Dschungel authentisch zu gestalten, bieten sich viele bepflanzte Hängekübel und Kletterpflanzen an, die Ihren Garten von oben beziehungsweise unten begrünen. Für den Boden eignen sich beispielsweise Farne, die ruhig auch auf die kleinen Pfade in Ihrem Paradies lugen dürfen.Nachdem Sie also geeignete Möbel und Pflanzen gefunden haben, fehlt nun noch der letzte Schliff. Als Deko eignen sich große Blumenkübel mit Farnen oder anderen, wildwuchernden Pflanzen. Ein Tipp: Beigefarbene Stumpenkerzen in einem großen Glasgefäß oder einer klassischen Laterne machen in der grünen Umgebung was her! Bei der Beleuchtung sind Lichterketten praktische Allrounder: am Abend spenden sie sanftes Licht und bei der nächsten Gartenparty sind sie ganz ohne Zutun ein hübsches Accessoire. Oder Sie bringen Farbtupfer in Ihren persönlichen Urwald, etwa durch pink- oder orangefarbene Lampions. Bei der Dekoration können Sie sich richtig austoben. Natürliche Materialien und Strukturen wirken beim Thema Dschungel allerdings authentischer.Jeder, der schon mal einen Garten (um-)gestaltet hat, weiß, dass dies ein größeres Projekt ist. Damit nichts schief geht und Ihr Ergebnis am Ende perfekt wird, empfiehlt sich eine Beratung beim Fachhändler vor Ort. Die Profis haben langjährige Erfahrung in diesen Themen und können ganz individuell auf Ihre Wünsche eingehen. Qualitativ hochwertige und langlebige Möbel erhalten Sie in der Region bei Möbel Pilipp in Ansbach, Bamberg und Bayreuth – egal ob Dschungel oder Garten.Nicht nur das, Möbel Pilipp hat sich für die Sommerferien etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Bis zum 10.09.2016 läuft das Sommer-Dschungel-Festival, bei dem sensationelle Preise verlost werden! Der erste Platz erhält einen 200 Euro Gutschein für den Serengeti-Park in Hodenhagen, die beiden Zweitplatzierten bekommen jeweils einen Gutschein für Tropical Islands bei Berlin im Wert von 150 Euro und die drei dritten Plätze sind jeweils mit einem 100 Euro Pilipp-Einkaufsgutschein dotiert. Mitmachen lohnt sich! Wie Sie mit Ihren Kids beim großen Familienspaß gewinnen können, erfahren Sie unter http://www.moebel-pilipp.de/aktuelles/sommer-dschungel-festival. Viel Spaß wünscht Möbel Pilipp!