Institut der Deutschen Wirtschaft: Niedrigere Ostrenten nicht ungerecht

Auch 25 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es noch einen Unterschied in den Raten, die Rentnern in West und Ost zustehen. In der Debatte um das Thema wird immer wieder gefordert, die Ostrenten einfach an das Westniveau anzupassen. Das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hält dies jedoch für eine nicht geeignete Maßnahme.



Bloße Angleichung würde für Probleme sorgen

Zwar vertritt der Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) auch die Meinung, dass eine Unterscheidung zwischen Ost- und Westrenten ist nicht mehr zeitgemäß ist, gibt aber zu bedenken, dass die Beseitigung der Problematik nicht trivial sei. Eine Angleichung der Rentenraten im Osten an Westniveau sei aber keine gute Lösung, da es die Rentner im Westen übervorteilen würde. Stattdessen sollten die Arbeitnehmer im Osten auf die Hochwertung ihrer Löhne und Gehälter verzichten.



Der Rentenwert, der Teil der Formel ist, mit der die monatliche Rentenhöhe berechnet wird, liegt derzeit im Westen bei 29,21 Euro und im Osten mit 27,05 Euro deutlich niedriger. Bei dem Standardwert von 45 Rentenpunkten, die über 45 Jahre, während derer Beitragszahlungen in die Rentenversicherung geleistet wurden, beträgt so die durchschnittliche Westrente 1.314,45 Euro, in den neuen Bundesländern dagegen 1.207,05 Euro pro Monat.



Andere Anrechnung in den neuen Bundesländern

Diese innerdeutsche Ungleichheit sei jedoch nicht ungerecht, so das IW in einer Pressemitteilung weiter. Da in den neuen Bundesländern auch der Durchschnittsverdienst niedriger ist werden dort auch die Beitragszahlungen höher bewertet. Für die gleiche Leistung erhalten ostdeutsche Arbeitnehmer mehr Entgeltpunkte Wer in Ostdeutschland also mehr als der dortige Durchschnittsarbeitnehmer verdient, aber immernoch weniger als der Westdurchschnitt, erhält für seine im Jahr geleisteten Beiträge mehr als einen Rentenpunkt.



Deshalb, so das IW, sollte eine Hochwertung der ostdeutschen Renten, eine Anhebung der Verdienste in den neuen Bundesländern ausschließen und umgekehrt. Die ansonsten entstehenden Ansprüche würden das Rentensystem in eine Schieflage bringen, da die daraus resultierenden Neuansprüche nicht gegenfinanziert wären.