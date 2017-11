Trends bei Eheringen

Ein Kreis hat gewöhnlich kein Ende - am besten so, wie die Ehe. Dies symbolisiert unter anderem der Ehering. Die neuesten Kreationen der Schmuckbranche sind allerdings nicht mehr ganz so rund wie bislang. Die Struktur ist wellig, das Runde hat auf einmal Ecken und Diamanten sind in den Farben Schwarz und Champagner besonders gefragt. Immer wichtiger wird außerdem die individuelle Note, die Ringe sollen Unikate sein wie das Brautpaar selbst. Rund 80 Prozent der Trauringe werden mit Sonderwünschen bestellt, ein Fingerabdruck, ein handgeschriebener Text oder die Unterschrift des Partners sind beliebte persönliche Noten.



Material- und Formkombinationen

Die Klassiker Weiß- und Roségold bleiben weiterhin beliebt, optisch dominieren einerseits glatt polierte, andererseits stark strukturierte Oberflächen. Gerne werden auch unterschiedliche Materialien kombiniert, wie zum Beispiel Weißgold mit schwarzer Ruthenium-Beschichtung oder Stahl mit Titan. "Carbon küsst Gold" bezeichnet zum Beispiel der Hersteller Fischer seine Kollektion, Titan und Keramik vereint die Titanfactory. Bei Michael Weggenmanns Ringen mit dem Namen "Toi et moi" können Paare entscheiden, wie sich die Anteile von Weißgold, Roségold und Stahl verteilen. Die neuen Formen finden sich etwa in der Gerstner-Kollektion "Stufen": Die feinen Ringe haben wellenförmige, dezente Kanten. Die Modelle sind inspiriert von Hermann Hesses "Stufengedicht" und sollen den Zauber des Anfangs festhalten. Wellenförmiger Besatz sind auch die charakteristischen Komponenten des Herstellers Girello. Die Drehringe mit Kugellager aus Platin, Gelb- und Rotgold bestehen aus zwei übereinander liegenden Ringen, wovon sich der obere unabhängig vom unteren bewegen lässt.



Ring muss zum Träger passen

Ähnlich wie Kleidungs- und andere Schmuckstücke sollte der Ring zum Träger passen. Es gelten häufig sogar die gleichen Styling-Regeln: Quer gestreifte Ringe lassen die Finger dicker wirken. Auch sollte er nicht bei der Arbeit oder im Alltag stören. Die Zeiten, in denen Ringe möglichst klassisch und schlicht für den Mann sein müssen, sind vorbei. Die Designer wagen es, auffälligere Stücke zu kreieren, mischen Formen und Materialen mit außergewöhnlichen Steinen. Für jeden Geschmack ist also etwas dabei. Sollte die Ehe dennoch in die Brüche gehen, kann ein außergewöhnlicher Ring immer noch als schönes Schmuckstück getragen werden, da manche Modelle auf den ersten Blick nicht als Eheringe erkennbar sind. dpa-mag