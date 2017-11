Liebesfilme zum Valentinstag

Nicht jeder hat am Valentinstag ein romantisches Date mit seinem/r Angebeteten. Wer Single ist, kann entweder eine Anti-Valentinstagsparty veranstalten oder sich einen gemütlichen Tag machen ( www.infranken.de/sv/familie/familiennachrichten/Was-tut-man-am-Valentinstag-als-Single;art155602,1561269 ). Hier fünf klassische Liebesfilme, die gerade am Valentinstag einem Single die Hoffnung auf ein Happy End in der Liebe geben.Ein Valentinstagsfilm am Valentinstag? Ja, das ist durchaus möglich. Beleuchtet werden verschiedene Paare und deren Umgang mit dem wohl romantischsten Tag des Jahres. Machen Sie es beispielsweise wie die Figur, die Jessica Biel verkörpert: Schmeißen Sie eine Anti-Valentinstagsparty mit Pinata. Seien Sie jedoch nicht deprimiert, sondern lassen Sie es sich so richtig gut gehen.Auch wenn sich Elizabeth erst einmal wehrt, Mr. Darcy das Ja-Wort zu geben, so ändert sich ihre Einstellung mit der Zeit. Wer auf Kostümfilme und Jane Austen steht, dem wird dieser Klassiker bestimmt auch am Valentinstag gefallen. Wirklich empfehlenswert.„Mein Baby gehört zu mir!“ – Dieser Satz ist nicht nur allseits bekannt, sondern lässt die Herzen der Damen höher schlagen. Wer möchte nicht mal einen modernen Ritter in Lederjacke treffen, der fest entschlossen ist, einen für sich zu gewinnen? Romantisch, oder?Manchmal muss man eben über seinen eigenen Schatten springen. Leichter gesagt als getan. Margaret Tate braucht zwar ewig, um das zu erkennen, aber wagt es schließlich dennoch. Was wir daraus lernen können? Sein Glück selbst in die Hand zu nehmen und nicht nur auf den Richtigen zu warten.Für alle, die an Valentinstag nicht nur schlecht gelaunt vor dem Fernseher sitzen wollen, ist die Komödie Brautalarm genau richtig. Die Hauptfigur Annie hat kein Händchen für Beziehungen, muss sich dann auch noch mit den Freundinnen ihrer besten Freundin auseinandersetzen, für die sie die Trauzeugin sein soll. Aber so viel sei verraten: Ende gut, alles happy!