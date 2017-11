Just Married - Hochzeitsmesse

Anfassen, anprobieren, ausprobieren



Alles zum Thema Heiraten finden Sie auf der Hochzeitsmesse in der Alten Orangerie im Schlosspark Rosenau in Rödental. Am Sonntag, 26. November, präsentieren von 12 bis 17 Uhr über 15 Hochzeitsspezialisten Tipps und Trends rund um den schönsten Tag im Leben. Lassen Sie sich verzaubern von der neuen Modekollektion für Braut und Bräutigam! Der Eintritt ist frei.Die Besucher können sich sehr umfangreich beraten lassen: Wie erhält die Hochzeit den passenden Rahmen? Lernen Sie die Stilrichtungen von Hochzeitsfotografen kennen, holen Sie sich Anregungen bezüglich Geschenkideen.Nehmen Sie viel Zeit mit und holen Sie sich Anregungen in Sachen Hochzeitskarten, Styling oder Infos über Hochzeitslocations! Und selbstverständlich wird Ihnen auch die Vielfalt von Trauringen dargeboten. Sie dürfen nach Herzenslust anfassen, anprobieren, ausprobieren, und schauen!Es wird ein großer Besucherandrang erwartet, denn es wird sich aus dem gesamten Umfeld Coburgs bis hin nach Kronach, Bamberg und Sonneberg wohl kaum ein Brautpaar diese Messe entgehen lassen und mit Freunden, Eltern und Trauzeugen in die Alte Orangerie in Rödental zu kommen. Denn die anstehende Hochzeit soll für die Verliebten auch wirklich zum schönsten Tag im Leben werden - und dazu gehört nun einmal eine perfekte Beratung im Vorfeld, eine ausgezeichnete Organisation und eine tolle Bekleidung für Braut und Bräutigam.Weitere Informationen zur Messe gibt es im Internet unter www.just-married.de Die Termine der Just Married Hochzeitsmessen auf einen Blick:7. Januar 2018: Volksbank Eventhalle Forchheim13. und 14. Januar 2018: Messezentrum Nürnberg14. Januar 2018: Freiheitshalle Hof21. Januar 2018: Stadthalle Kulmbach28. Januar 2018: Novum Businesscenter Würzburg25. Februar 2018: Konferenzzentrum Maininsel, Schweinfurt