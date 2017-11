Gefragte Bäume beim "RuheForst Maintal"

"Die Menschen, die im Rahmen einer Führung oder Bestattung hierher in den RuheForst kommen, sind vom Wald, seiner Ruhe und Ausstrahlung unglaublich berührt", sagt Achim Graf von Beust. Er betreibt in seinem Wald bei Obertheres, Landkreis Haßberge, den "RuheForst Maintal", in dem Urnenbestattungen unter Bäumen möglich sind. Träger dieses außergewöhnlichen Friedhofs ist die Gemeinde Theres.

Graf von Beust hat 2015 den RuheForst eröffnet und liegt damit im Trend. Denn Baumbestattungen erleben einen immensen Boom. Auch in Obertheres ist die Begeisterung für die Bestattung unter Bäumen spürbar. "Viele treibt die Sorge, dass ihre Kinder eine herkömmliche Grabpflege nicht mehr übernehmen können.

Andere sind äußerst naturverbunden und möchten nicht auf einem üblichen Friedhof, sondern im Wald in einer schönen Umgebung bestattet werden", erklärt Graf von Beust. "Für viele ist es auch wichtig, sich zu Lebzeiten einen Baum aussuchen und das Nutzungsrecht für bis zu 99 Jahre erwerben zu können. Für sie ist es wie das Schreiben eines Testaments, wenn sie bestimmen, dass sie dort einmal bestattet werden wollen. Manche feiern sogar den Abschluss aus Erleichterung, vorgesorgt zu haben."

Wer im RuheForst beerdigt werden möchte, kann sich im Vernehmen mit Graf von Beust einen Platz unter einem Familien- oder Gemeinschaftsbaum aussuchen.

In einem Familien- oder Freundschaftsbiotop erwirbt eine Person das Nutzungsrecht für alle zwölf Grabstellen und bestimmt, wer dort bestattet werden soll. Bei einem Gemeinschaftsbiotop können ebenfalls zwölf Urnen bestattet werden; allerdings erwirbt jede Person nur das Nutzungsrecht für eine Grabstätte. Ein Platz in einem Regenbogenbiotop für so genannte Sternenkinder ist kostenlos.

Ein Ehepaar zum Beispiel erwirbt das Nutzungsrecht in einem Familienbiotop. Die Kosten pro Grabstätte richten sich nach Alter und Größe des Baumes und liegen zwischen 3275 und 9520 Euro. Möglich ist es, aufs weitere Nutzungsrecht zu verzichten und die restlichen zehn Grabstellen zu vergeben. Je mehr Grabstellen belegt werden, desto günstiger der Preis pro Nutzungsrecht. Möglich ist es aber auch, dass jeder Ehepartner das Nutzungsrecht für eine Grabstelle in einem Gemeinschaftsbiotop erwirbt. Hier liegt der Preis zwischen 565 und 1900 Euro pro Grabstelle. Hinzu kommen die Kosten für die Beisetzung und - wenn gewünscht - für eine Metallplakette mit Namen, Geburts- und Sterbedatum.

Die Beisetzung ist frei von Zwängen; sie richtet sich nach dem Willen des Verstorbenen oder dessen Angehörigen. Lediglich das Öffnen und Schließen der Grabstätte muss vom Betreiber vorgenommen werden. Auch die Trauerzeremonien können individuell an der Andachtsstelle oder am Beisetzungsort gestaltet werden. Die Asche des Verstorbenen wird in einer biologisch abbaubaren Urne beigesetzt und verbleibt dort bis zum Ablauf des RuheForstes 2114. Die RuheBiotope benötigen als Bestandteil des natürlichen Waldes keine Pflege. Der RuheForst ist nicht konfessionsgebunden, aber vom katholischen Pfarrer Christian Lutz und vom evangelischen Oberkirchenrat i. R. Gotthart Preiser gesegnet worden. Bestattet werden kann dort jeder, auch wenn er seinen Wohnsitz nicht in Obertheres hatte. Laut Graf von Beust ist die Resonanz ausgesprochen positiv. Auf eine Bestattung kämen fünf Vorsorgekäufe. "Die Menschen haben anscheinend darauf gewartet, dass es so eine Form der Bestattung gibt", so Graf von Beust. "Und es sind nicht nur junge und naturverbundene Menschen, sondern Interessenten quer durch die Bevölkerung."

Die nächsten kostenlosen Führungen durch den RuheForst Maintal finden an den Sonntagen 7. und 21. Februar, 6. und 20. März sowie am 3. und 17. April um 14 Uhr statt. Anmeldung unter Tel. 09521/618885. ger