Zehn Schritte zur Traumhochzeit

Die eigene Hochzeit gilt für viele Paare als der schönste Tag ihres Lebens. Damit die Feier aber auch tatsächlich ein Erfolg wird, gibt es einige Dinge zu beachten.



Termin und Location

Das wichtigste zuerst: Sobald ein Hochzeitsdatum ausgesucht wurde, sollte es beim Standes- und Pfarramt angemeldet werden. Oft sind die Termine dort bereits Monate im Voraus ausgebucht. Genauso verhält es sich mit der Location. Um sicherzustellen, dass die Hochzeit zum Wunschtermin und die anschließende Feier auch am Wunschort stattfinden können, sollte unbedingt rechtzeitig gebucht werden.



Trauzeugen

Auch wenn Trauzeugen bei einer rein standesamtlichen Eheschließung keine Pflicht sind: sie haben während der gesamten Hochzeitsvorbereitungen eine helfende Hand.

Sei es als Beratung beim Anprobieren des Hochzeitskleids oder als Zeremonienmeister während der Hochzeitsfeier selbst - Trauzeugen erleichtern dem Brautpaar das Leben ungemein.



Gästeliste

Die Gästeliste hilft den Überblick über die Größe der Feier zu behalten. So kann bei der Auswahl der Location auch darauf geachtet werden, dass genügend Platz für alle Gäste vorhanden ist. Außerdem dient sie als Gedächtnisstütze beim Schreiben der Einladungen, um niemanden zu vergessen.



Einladungen

Optisch sollten die Einladungskarten dem Stil der Hochzeit angepasst sein, schließlich sind sie Repräsentanten der ganzen Feier. Neben den Namen der Verlobten und dem Hochzeitsdatum dürfen wichtige Infos wie Ort und Uhrzeit auf keinen Fall fehlen. Ein Vermerk mit Bitte um Rückmeldung zu einem festgesetzten Termin gibt Aufschluss über die tatsächliche Anzahl der Gäste.



Styling und Outfit

Bereits ein halbes Jahr vor der Hochzeit sollte die Braut sich auf die Suche nach ihrem Traumkleid begeben. So stehen dem Fest keine langen Lieferzeiten im Weg und Änderungen können in Ruhe vorgenommen werden. An der Farbwahl der Braut orientiert, gerät dann auch der Bräutigam nicht unter Zeitdruck, seinen Anzug im Fachmodengeschäft auszuwählen.



Ringe

Damit die Hochzeit nicht ohne ihre wichtigsten Symbole stattfinden muss, empfiehlt es sich, etwa drei Monate im Voraus die Ringe zu auszusuchen. Oft sind Eheringe beim Juwelier nur in Einheitsgrößen als Ansichtsexemplare vorhanden und müssen erst bestellt werden. Zu beachten ist auch, dass die Gravur nochmal einige Zeit in Anspruch nehmen kann.



Polterabend

Dem Brauch entsprechend, bringen Freunde und Verwandte altes Geschirr und Porzellan zum Polterabend mit und werfen dieses auf den Boden. Aufgabe des Brautpaares ist es dann, die Scherben gemeinsam zusammenzukehren um eine gute zukünftige Zusammenarbeit zu beweisen. Traditionell wird zwar direkt am Abend vor der Heirat gepoltert, um Stress zu vermeiden empfiehlt es sich aber, den Polterabend bereits zwei bis vier Wochen im Voraus abzuhalten. So kann der Tag vor der Hochzeit entspannt verbracht werden.



Fotos

Egal ob Fotograf oder talentierter Hochzeitsgast: die meisten Bilder sollten in unbeobachteten Momenten gemacht werden, nur so sind sie authentisch. Für die klassischen Hochzeitsbilder ist auf jeden Fall viel Zeit einzuplanen, damit das Brautpaar auftauen kann und die Fotos nicht gestellt wirken.



Essen

Um Chaos und Uneinigkeiten über die Sitzordnung zu vermeiden, wird diese am besten im Vorfeld festgelegt. Auch ist es eine Überlegung wert, das Essen ab circa 30 Gästen servieren zu lassen. So entstehen keine langen Warteschlangen am Buffet.



Tagesablaufplan

Ein Programm für die Hochzeitsfeier hilft dem Brautpaar, den Hochzeitstag entspannt zu verbringen anstatt sich ausschließlich darum kümmern zu müssen, ihre Gäste bei Laune zu halten. Ein Wechsel zwischen Unterhaltungsprogramm und Zeit zum Plaudern sorgt für eine lockere Atmosphäre und verhindert das Aufkommen von Langeweile. Sophie Gürtler