Wie Geschenke verpacken?

Jetzt ist es wieder soweit: Die Weihnachtsgeschenke sind langsam alle gekauft, nun macht man sich Gedanken um die passende Verpackung. Manch einer stürzt sich hier mit voller Motivation ins Basteln, andere tun sich etwas schwer. Mit unseren Tipps wird auch Ihr Weihnachtsgeschenk ein Hingucker.Zum Einpacken sind ein paar Utensilien nötig: Neben Schere, Kleber und Tesafilm braucht man Klebeband (beispielsweise Washi Tape), Kordel und/oder Bänder und natürlich Geschenk- oder Packpapier. Auch Grünzeug, Sterne, Zweige oder Ähnliches kann zum Verzieren genutzt werden, ebenso Stifte und Farbe.Rechteckige Geschenke – wie Bücher, Kistchen oder Schokolade – kann man gut in Packpapier einschlagen. Wählen Sie eine neutrale Variante ohne Muster, dann können Sie bei der Verzierung die Farbtupfer setzen. Beispielsweise befestigen Sie aus Grünzeug einen gebastelten Kranz mit roter Kordel auf dem Geschenk. Jetzt noch ein goldener Stern dazu und fertig ist das schlichte Geschenk.Sie können aber auch Sterne in unterschiedlichen Größen ausschneiden (am besten aus Papier) und diese anschließend auf das Packpapier-Paket kleben. Dabei dürfen sich die Sterne überlagern. Lassen Sie nur ein paar Zwischenräume, sodass sichtbar wird, dass es sich um das Sternmotiv handelt. Hat das Papier keine weihnachtliche Farbe, können Sie es zuvor ansprühen, sodass die Sterne golden oder silbern schimmern.Dasselbe lässt sich auch mit Schneeflocken machen. Hier empfiehlt sich jedoch kein braun-neutrales Packpapier, sondern etwas Kontrastreicheres wie ein einfarbiges, dunkelblaues Geschenkpapier.Ein kleines Pfefferkuchen-Männchen oder ein geringelter Zuckerstab – essbare Verzierungen sind süß. Solange sie nicht dreckig werden und man sie auch wirklich verzehren kann. Ein kleineres Geschenk ist vielleicht auch wirklich nur ein Päckchen Lebkuchen oder weihnachtliche Cupcakes. Gerade letztere lassen sich gut in einer Cupcake-Box verstauen. Diese kann man rot anmalen und mit Stempeln verzieren. Die Lebkuchen hingegen platzieren Sie in einer durchsichtigen Weihnachtstüte (gibt es in diversen Geschäften zu kaufen). Diese wird dann mit einer Kordel oben zusammengebunden und mit einem Zweig verziert. Außerdem können Sie einen kleinen Engel aus Papier falten. Lediglich eine kleine Holzkugel für den Kopf, Faden und Papier sind nötig. Das Papier falten Sie in eine Ziehharmonika. Diese bildet die Flügel, die sich dann leicht mit Faden am Kopf befestigen lassen.Sie verschenken etwas an Weltenbummler? Vielleicht verpacken Sie das Geschenk dann auch in diesem Stil. Eine alte Land- oder Weltkarte ersetzt hier das Geschenkpapier. Ein kleiner Anhänger in Form eines Kompasses übermittelt die Weihnachtswünsche.Das Kissen lässt sich nicht in Papier verpacken? Dann kaufen – oder basteln – Sie eine große Geschenktüte. Diese kann mit Washi-Tape und Farbe weihnachtlich verziert werden.Flaschen müssen Sie nicht unbedingt einpacken. Lediglich etwas Band, ein schöner weihnachtlicher Anhänger und etwas Grün reichen aus. Dies wird am Flaschenhals befestigt. Auch können Sie aus Tonkarton ein schlichtes Motiv basteln und das auf Etiketten-Höhe ankleben.Schlicht oder pompös, glitzernd oder matt – lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. Im Internet gibt es zahlreiche Inspirationen und Anleitungen.Sie brauchen noch das passende Geschenk? Dann haben wir hier hier und hier ein paar Ideen, und zwar für Geschenke für die Eltern, Kinder, die beste Freundin und Verliebte.